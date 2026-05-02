Украйна атакува за четвърти път руското пристанище Туапсе

Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци черен дим и петролни разливи в Черно море.

Продължават и руските атаки срещу Украйна. Вчера Москва е изстреляла над 400 дрона срещу украинската територия. Ранени са най-малко 12 души в западния град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен и в централната Виницка област, където е разрушена една сграда.

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. Той каза, че „за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал“. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прехващане на въздушни цели вече се повишава.

През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове.