Почти милион евро са похарчили партиите за предизборна реклама

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Партиите са похарчили близо 915 хиляди евро без ДДС за политическа реклама по време на предизборната кампания, разкрива анализ на Института за развитие на публичната среда.
 

Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от „Прогресивна България“ – около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии.

 

Следват ги ПП-ДБ и партия „Възраждане“ – с около 170 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране са дали от ГЕРБ-СДС – около 60 000 евро, от които 1/3 отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро.

 

Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо, предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР, работят с по-ниски цени, определяни от Министерския съвет.

 

По-малките формации, пък, използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна, се разширява достъпът до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация.

