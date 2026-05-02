При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг „Сортови семена“ в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установеното нарушение.

При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция във Велико Търново не бяха открити за коментар започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората.

По-рано тази седмица, при проверката на „Сортови семена“ във Вардим, бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните във Велико Търново д-р Станимир Спасов заяви за БНР, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година.