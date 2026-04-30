За заместник-председатели на 52-рото Народно събрание бяха избрани:

- доц. Иван Ангелов от „Прогресивна България“;

- Рая Назарян от ГЕРБ-СДС;

- д-р Айтен Сабри от ДПС;

- Атанас Атанасов от „Демократична България“;

- Стою Стоев от „Продължаваме промяната“;

- Цончо Ганев от „Възраждане“.

Следващото заседание на НС ще бъде на 7 май.

Коя е Михаела Доцова?

В публичното пространство д-р Михаела Доцова е разпознаваема като защитник на административната реформа, върховенството на закона и развитието на местното самоуправление.

Кариерата на Михаела Доцова е тясно свързана с юридическото консултиране и държавната администрация. Професионалният ѝ път минава през държавната администрация и законодателна власт. Има опит в работата с институциите, като от 2017 г. насам заема позиции, свързани с изготвянето и контрола на законодателни актове.

Професионалните ѝ интереси обхващат административното право, обществените поръчки, конкурентното право и екологичното право. Тя е старши асоцииран адвокат с практика в сферата на общото консултиране и корпоративното право.

42-годишната Доцова е доктор по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Административноправни науки“. Притежава диплома по право на Европейския съюз от Института за продължаващо обучение към Университета в Кеймбридж (2008 г.).

Тя е 19-ият титулярен председател на Народното събрание (без да броим временно заемащите длъжността) или 21-ият избран на поста (Цецка Цачева и Рая Назарян са заемали поста по два пъти в различни периоди) за последните 37 години.