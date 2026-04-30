Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
13| 2882 | НОВИНИ

Михаела Доцова – новият председател на НС, избрани са и заместниците

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Михаела Доцова е български юрист с опит в публичния сектор, административното право и законодателния процес. На последните предсрочни парламентарни избори бе водач на листата на политическа формация „Прогресивна България“ в 23-ти МИР – София.
 

За заместник-председатели на 52-рото Народно събрание бяха избрани:

- доц. Иван Ангелов от „Прогресивна България“;
- Рая Назарян от ГЕРБ-СДС;
- д-р Айтен Сабри от ДПС;
- Атанас Атанасов от „Демократична България“;
- Стою Стоев от „Продължаваме промяната“;
- Цончо Ганев от „Възраждане“.

 

Следващото заседание на НС ще бъде на 7 май. 

 

Коя е Михаела Доцова?

 

В публичното пространство д-р Михаела Доцова е разпознаваема като защитник на административната реформа, върховенството на закона и развитието на местното самоуправление.

 

Кариерата на Михаела Доцова е тясно свързана с юридическото консултиране и държавната администрация. Професионалният ѝ път минава през държавната администрация и законодателна власт. Има опит в работата с институциите, като от 2017 г. насам заема позиции, свързани с изготвянето и контрола на законодателни актове.

 

Професионалните ѝ интереси обхващат административното право, обществените поръчки, конкурентното право и екологичното право. Тя е старши асоцииран адвокат с практика в сферата на общото консултиране и корпоративното право.

 

42-годишната Доцова е доктор по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Административноправни науки“. Притежава диплома по право на Европейския съюз от Института за продължаващо обучение към Университета в Кеймбридж (2008 г.).

 

Тя е 19-ият титулярен председател на Народното събрание (без да броим временно заемащите длъжността) или 21-ият избран на поста (Цецка Цачева и Рая Назарян са заемали поста по два пъти в различни периоди) за последните 37 години.

 

 

f Сподели t Tweet Автор: Ивайло Александров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 