Линии №191 и №192 ще предоставят директен достъп до метростанция „Искърско шосе“. Те ще обслужват съответно Казичене и Бусманци, както и Кривина, като ще съкратят времето за придвижване и ще намалят нуждата от прекачвания.

Предвиждат се и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да функционират като единна транспортна мрежа.

Досега придвижването в района често е било затруднено заради дълги пешеходни разстояния или зависимост от личен автомобил, което ограничава достъпа до работа, училище и услуги, особено за ученици и възрастни хора.

Съгласно решението, линиите №191 и №192 трябва да започнат работа не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата подготовка.