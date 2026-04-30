Четвъртък, 30 Април 2026, 15:14
София пуска нови линии и връзки с метрото за Казичене, Бусманци и Герман

Редактор: Frognews
Столичната община въвежда нова транспортна схема за югоизточните райони на София, която осигурява автобусна връзка до село Кривина и подобрява достъпа до метрото за жителите на Казичене, Бусманци и Герман. В рамките на новата схема се създават три нови автобусни линии. Линия №188 ще свързва Автостанция „Изток“ с кварталите „Враждебна“, „Бусманци“, Казичене, Кривина и Герман, като осигурява вътрешна свързаност между населените места – нещо, което досега липсваше.
 

Линии №191 и №192 ще предоставят директен достъп до метростанция „Искърско шосе“. Те ще обслужват съответно Казичене и Бусманци, както и Кривина, като ще съкратят времето за придвижване и ще намалят нуждата от прекачвания.

 

Предвиждат се и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да функционират като единна транспортна мрежа.

 

Досега придвижването в района често е било затруднено заради дълги пешеходни разстояния или зависимост от личен автомобил, което ограничава достъпа до работа, училище и услуги, особено за ученици и възрастни хора.

 

Съгласно решението, линиите №191 и №192 трябва да започнат работа не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата подготовка.

