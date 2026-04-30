Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски

Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски
Редактор: Frognews
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин ще продължи да залага на „надеждно трансатлантическо партньорство“ и силен алианс в рамките на НАТО, по време на посещение в армейска база в Мюнстер. Изказването му дойде на фона на напрежението около Иран. Мерц избегна пряк коментар по последните позиции на Доналд Тръмп, че САЩ обмислят намаляване на военния контингент в Германия.
 

Канцлерът акцентира върху необходимостта от реформи в германската армия, така че тя да бъде готова „да воюва още тази вечер“ и да посрещне бъдещите предизвикателства.

 

„Ангажирани сме със силно и единно НАТО“, заяви той, като отбеляза активното сътрудничество със САЩ и другите съюзници.

 

По отношение на Иран Мерц зае по-категорична позиция, като заяви, че отговорността за деескалация е изцяло на Техеран.

 

„Режимът трябва да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и света като заложник на своите интереси“, каза той.

 

Канцлерът подчерта, че Германия действа в тясна координация с партньорите си, особено със САЩ, и че позицията на Берлин е част от общия трансатлантически подход.

 

„Правим това в общ интерес, с взаимно уважение и справедливо разпределение на отговорностите“, добави Мерц.

