Канцлерът акцентира върху необходимостта от реформи в германската армия, така че тя да бъде готова „да воюва още тази вечер“ и да посрещне бъдещите предизвикателства.

„Ангажирани сме със силно и единно НАТО“, заяви той, като отбеляза активното сътрудничество със САЩ и другите съюзници.

По отношение на Иран Мерц зае по-категорична позиция, като заяви, че отговорността за деескалация е изцяло на Техеран.

„Режимът трябва да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и света като заложник на своите интереси“, каза той.

Канцлерът подчерта, че Германия действа в тясна координация с партньорите си, особено със САЩ, и че позицията на Берлин е част от общия трансатлантически подход.

„Правим това в общ интерес, с взаимно уважение и справедливо разпределение на отговорностите“, добави Мерц.