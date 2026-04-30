САЩ търсят международна коалиция за Ормузкия проток

Продължаващата блокада доведе до рязък скок в цените на енергоносителите. Сортът Brent премина границата от 125 долара за барел – най-високото ниво от повече от четири години. От началото на годината цените са се удвоили, което засилва инфлационния натиск и увеличава разходите за горива в световен мащаб.

Войната, започнала с удари на САЩ и Израел по Иран, вече оказва сериозен ефект върху глобалната икономика. Преговорите за прекратяване на конфликта са в застой, а САЩ се опитват да окажат допълнителен натиск чрез блокада на иранския петролен износ.

Президентът Доналд Тръмп ще бъде информиран за възможни нови военни удари срещу Иран с цел връщане към преговорите. Междувременно Техеран заплашва с „безпрецедентни военни действия“, ако натискът продължи.

Иран настоява САЩ да признаят правото му да обогатява уран за мирни цели, докато Вашингтон изисква гаранции, че страната няма да развива ядрено оръжие. Разногласията по този въпрос остават основна пречка пред евентуално споразумение.

Същевременно САЩ предлагат създаването на коалиция под името „Maritime Freedom Construct“, която да координира действията на съюзниците, да обменя информация и да подпомага прилагането на санкции. Европейски държави като Франция и Великобритания обаче заявяват, че биха участвали едва след прекратяване на бойните действия.

Конфликтът вече струва около 25 милиарда долара на американската армия, сочат оценки на Пентагона. В същото време икономическата ситуация в Иран се влошава – инфлацията достига близо 66%, а националната валута пада до рекордно ниски нива.

Докато напрежението между Вашингтон и Техеран расте, посредници като Пакистан се опитват да предотвратят по-нататъшна ескалация. Засега обаче перспективите за бързо решение на кризата остават неясни.