Четвъртък, 30 Април 2026, 15:12
Имотен бум в Северна Гърция: Чужденци изкупуват Халкидики и Солун

Пазарът на недвижими имоти в Северна Гърция демонстрира стабилен ръст на интереса от чуждестранни инвеститори, което вече се отразява върху цените и наличността на жилища в Халкидики и Солун.
 

Според пазарните участници се засилва активността на купувачи от съседни държави, като се формира нова структура на търсенето. В нея все по-важна роля играят инвеститори не само от Балканите, но и от по-отдалечени региони, съобщи Bulgaria ON AIR.

 

В Халкидики интересът към покупка на селски и курортни имоти остава висок. Значителна част от сделките са с инвестиционна цел – отдаване под наем или използване като втори дом.

 

Според пазарните оценки броят на сделките с чуждестранни купувачи надхвърля 1000 годишно, като значителен дял се пада именно на този регион.


В Солун нарастващият интерес от чуждестранни инвеститори води до намаляване на наличността на жилища в централните райони. В резултат местните купувачи все по-често се насочват към по-достъпните западни квартали на града.


Структурата на търсенето в региона се формира под влиянието на няколко основни групи чуждестранни купувачи, всяка със свои цели и инвестиционни стратегии.

 

Северна Македония, България, Сърбия

 

Активни купувачи на жилища в Солун, фокусирани върху достъпни апартаменти и втори дом. Често придобиват имоти за лична употреба или дългосрочно пребиваване.

 

Турция

 

Турските инвеститори активно купуват имоти в Халкидики и други части на Северна Гърция. Основните им цели са получаване на „златна виза“, защита на капитала и инвестиции в курортни имоти. Те са една от най-динамичните групи през последните години.

 

Израел

 

Израелските купувачи се насочват към курортни имоти и краткосрочни наеми. Възприемат Гърция като стабилна и географски близка дестинация. Наблюдава се засилена активност в сегмента на туристическите имоти.

 

Китай

 

Китайските инвеститори бяха сред ключовите участници в програмата „златна виза“. Основният им интерес е свързан с получаване на разрешение за пребиваване в ЕС чрез инвестиции. След затягането на условията активността им намаля, но те запазват присъствие на пазара.

 

Западна Европа

 

Традиционни купувачи на гръцки имоти, съсредоточени върху втори дом, пенсиониране и инвестиции под наем.

Великобритания: Особено активни в курортните региони, включително Халкидики.

 

САЩ

 

Американските инвеститори по-често разглеждат Гърция като дългосрочна инвестиция или място за пребиваване.

Забелязва се интерес и от гръцката диаспора, която връща капитали в страната.

 

Близък изток

 

Инвеститори от страните от Персийския залив проявяват интерес към първокласни имоти и инфраструктурни проекти. Фокусът е върху големи инвестиции и стратегически активи.

 

Основните фактори за увеличеното търсене включват:

 

– висока доходност от краткосрочни наеми;
– по-ниски цени в сравнение с други средиземноморски страни;
– инвестиционни програми, включително „златна виза“.

 

Последици за местното население

 

Нарастващото чуждестранно търсене оказва допълнителен натиск върху пазара. В някои райони на Халкидики цените нарастват с двуцифрени темпове, а в Солун наличността на жилища в централните локации намалява. Това води до пренасочване на местното търсене към по-достъпни райони и засилва дебата за необходимостта от регулиране на пазара.

Автор: Красен Бучков
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Международен ден на джаза: Свободата да не спазваш правилата 0| 183 | Международен ден на джаза: Свободата да не спазваш правилата

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12723 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8692 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8443 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5374 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5320 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5002 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4665 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3756 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
