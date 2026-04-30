Парламент №52: Рекорден брой генерали и бивши служители на МВР
В новия парламент има много нови лица, които за пръв път прекрачват парламентарната зала. Средната възраст е 49.7 г. Доайен на 52-ото НС ще бъде Румен Миланов от ПБ, който е на 77 г.
Над 70 г. са още Бойко Рашков от ПП-ДБ (71) и лидерът на СДС Румен Христов (70). В парламента са врели и кипели 14 мандата – Джевдет Чакъров от ДПС и 13 Лъчезар Иванов от ГЕРБ.
52-рото НС ще е с най-много генерали
Такива има в повечето групи, като се започне с лидера на бъдещите управляващи Румен Радев. Такива са още бившият шеф на НСО, Националната служба за "Борба с организираната престъпност" и "Жандармерия" - Румен Миланов, бившият шеф на авиобаза "Граф Игнатиево" Иван Лалов.
В другите групи също има генерали - Бойко Борисов в ГЕРБ, Атанас Атанасов в ДБ.
Освен тях това ще е парламентът и с най-много военни и бивши служители на МВР – мощна група има не само в ПБ, но има и в ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.
Доминация на юристи и завръщане на лекарите
1/6 от депутатите са юристи - 42-ма на брой. По толкова имат и още две групи: икономисти и финансисти, както и предприемачи и представители на бизнеса.
За първи път от години мощно лоби сред депутатите ще има и медицинското съсловие – общо над 20 на брой.
Четирима бивши премиери и десетки министри
Бившите министри също са много - 8 от служебните кабинета на Радев, 14 на ГЕРБ, 8 на ПП-ДБ, 4 на ДПС. И като за капак в 52-ото НС в зала влизат четирима бивши премиери на страната – Бойко Борисов, Николай Денков, Росен Желязков и Гълъб Донев.
Немалка група са и министрите – 8 от бившите служебни кабинети на Румен Радев и поне 14 души от всички правителства на и с участието на ГЕРБ, 8 от ПП-ДБ и четирима от ДПС. Само във "Възраждане" няма нито един с опит в изпълнителната власт.
Статистика на имената и дамско присъствие
Най-много в този парламент ще са депутатите с името Георги – 9 на брой, като трима от тях са адаши и по фамилии - Георги Георгиев (по един в ПБ, ГЕРБ и "Възраждане").
Към тях трябва да добавим и един почти съименник - бившия външен министър Георг Георгиев. Нататък в класацията на адашите са Димитър и Иван - по осем души ще са с това име, следвани от Стефан - седмина.
Сред жените разнообразието от имена е по-голямо, като с едно и също са например Румяна, Александра и Даниела - по две.
54 ще са жените в първия състав на 52-ото НС, като сигурно бройката ще се промени след излизането от него на голяма група с бъдещия премиер Румен Радев в изпълнителната власт.
Моля, подкрепете ни.