Правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на тези органи в съдебната власт, чиито мандат е изтекъл. Но за мен възниква въпросът дали не трябва да се направят малко на брой, но много важни промени в организацията на съдебната власт в закона, преди да стартира тази процедура. Въпросът е имаме ли нужда от постоянен Висш съдебен съвет. Защото, ако погледнем какво става през редица години, вместо това да осигури по-голямо самоуправление и независимост на съдебната власт, доведе до откъсване на тези, които управляват съдебната власт от хората, които са адресати на управлението. Дори допълнително овластяване, защото ВСС е замислен преди всичко като кадрови орган, а не просто като една система за управление на всякакви въпроси по отношение на съдебната власт, каза той по БНТ.

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов предлага Висшият съдебен съвет да престане да бъде постоянен орган. Този нов модел би позволил на съвета да заседава периодично по текущи въпроси. Проф. Стоилов смята, че това ще предотврати самоовластяването с неприсъщи за органа функции. Той обърна специално внимание и на състава на парламентарната квота в съвета.

Защото има много текущи въпроси. Това не означава да намалее тяхната роля в кадровата дейност, но няма нужда да се самоовластяват с неща, които са неприсъщи. Мандатите са определени по Конституция. Другият въпрос е дали в парламентарната квота трябва да бъдат избирани действащи съдии, прокурори и следователи. Това, като че ли, трябваше да гарантира, че съдебната власт няма да бъде податлива на странични влияния. В сегашния състав има не повече от един, двама души, които не са магистрати, но виждаме, че резултатът не е такъв. Вместо да се засили общественият контрол, това доведе до изолация на тази система от другите държавни дейности. Третият въпрос засяга самото формиране на ВСС, трябва да се създадат гаранции в процедурата, по която съдиите, прокурорите и следователите ще избират своите представители. Първо, те да имат свободата на вота и второ – да бъде гарантирана достоверността на този вот.

Висшите органи на съдебната власт в момента функционират в нарушение на глава шеста от Конституцията. Проф. Стоилов определи сегашната ситуация като частично суспендиране на основния закон на страната. Той подчерта огромната важност на бъдещия избор за председател на Върховния административен съд (ВАС). Този съд упражнява ключов контрол върху актовете на изпълнителната власт.

И тук обикновено вниманието разбираемо се съсредоточава върху избора на нов главен прокурор, но не по-малко важно е какъв ще бъде изборът за председател на ВАС, тъй като този съд контролира актовете на изпълнителната власт. А в момента ние сме в една най-меко казано не конституционна ситуация, казано така по-откровенно, редица от висшите органи за управление на съдебната власт са в нарушение на глава 6-та на Конституцията, т.е. тя е частично суспендирана и това трябва наистина да бъде веднъж завинаги преустановено, обясни той.

Министерството на правосъдието подготви проект за въвеждане на независими експертни комисии за оценка на кандидатите за ВСС. Служебният министър Андрей Янкулов предлага тези комисии да проверяват детайлно и имуществените декларации. Проектът предвижда изготвяне на публични профили на всички кандидати за съдебния съвет. В процеса ще участват експерти от БНБ и Висшия адвокатски съвет.