Какви субсидии ще получат партиите в Народното събрание

За всеки спечелен глас политическите формации получават 8 лева, или 4,09 евро. Общо парите, които ще се дадат на партиите и коалициите, са почти 12 милиона евро. Тук трябва да имаме предвид, че това е за година. Плащанията се правят на 3 месеца.

За спечелените почти 1,5 милиона гласа „Прогресивна България” трябва да получи годишна субсидия от почти 6 милиона евро. Малко под 1,8 милиона ще са парите за ГЕРБ-СДС.

Субсидията за ПП-ДБ ще е около 1,67 милиона, за ДПС от държавната хазна ще се отделят малко под 1 милион, а за „Възраждане” - под 600 000 евро.

Как субсидията ще се разпределя в коалициите зависи от споразумението, което имат различните партии в съответната коалиция.

Извън парламента, но със субсидия ще са две партии – МЕЧ и „Величие”. И двете годишно ще могат да разчитат на малко над 400 000 евро.