Понеделник, 27 Април 2026, 18:26
АКТУАЛНО

Априлското въстание: Българска революция или прелюдия към руско освобождение

Редактор: Frognews
Едно и също събитие, но два различни смисъла. На честването в Българска академия на науките за 150 години от Априлското въстание прозвучаха две интерпретации, които не влизат в открит спор, но се разминават по същество. За религиозните власти въстанието е акт на саможертва, „възкресение“ на народа, което намира завършек в Руско-турската война, описана като увенчаване на тази жертва с успех. В научния прочит логиката е различна: въстанието е политически акт, начало на националната революция, а последвалата война е резултат от конкретни международни и политически процеси.
 

Именно тук се очертава и същинската линия на различие – не дали има героизъм или трагедия, а как се обяснява връзката между тях и освобождението. За Църквата тя минава през жертвата и вярата. За историята – през причините, решенията и геополитиката.

 

В словото си председателят на БАН акад.Евелина Славчева поставя въстанието в центъра на историческия процес. То е определено като „решителното начало на българската национална революция“ – формулировка, която изтегля фокуса към вътрешната инициатива на българското общество. В този прочит последвалата война е важна, но идва като развитие на вече започнал процес, а не като негов източник.

 

От същата трибуна патриарх Даниил предлага различна перспектива. В неговото изказване въстанието е „възкресение“ на народа, а трагедията от 1876 г. – мъченическо свидетелство за вярата. Акцентът е върху ролята на Българска православна църква, върху духовната устойчивост и върху смисъла на саможертвата. Освобождението е представено като следствие от тази жертва и от събудената съвест на Европа.

 

Тези два разказа не си противоречат директно. Но те очертават различни начини да се мисли за миналото – и именно тук се появява по-широкият контекст, в който неизбежно стои и въпросът за ролята на Русия.

 

Историческият подход, представен от БАН, се стреми да изведе въстанието като самостоятелен български акт, който има собствена логика и значение, независимо от последвалите геополитически събития. Това е позиция, характерна за съвременната историография, която се опитва да избегне свеждането на българската свобода единствено до външна намеса.

 

Религиозният прочит, формулиран от патриарх Даниил, не влиза в геополитически разсъждения, но поставя акцента другаде – върху страданието, вярата и моралния смисъл на събитията. В този разказ Руско-турската война се появява като резултат от духовна и морална причинност, а не като самостоятелен политически фактор.

 

Именно тук проличава и една по-фина разлика. Докато историческият разказ се опитва да „върне“ инициативата на българите, религиозният разказ я поставя в по-широка рамка – на вярата и Божия промисъл. И в двата случая ролята на Русия не е отречена, но и не е изведена като централен обяснителен принцип.

 

Това не е конфликт в класическия смисъл. Но е показателно за начина, по който българското общество продължава да балансира между различни интерпретации – между историята като човешко действие и историята като носител на по-висш смисъл.

 

Априлското въстание остава едновременно и двете: конкретен исторически акт и символ, който различните институции продължават да осмислят по свой начин.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
