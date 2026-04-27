Войната с Иран ускори зелената енергия. Китай печели най-много

Енергиен шок и блокиране на Ормуз



След въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, Техеран на практика блокира Ормузкия проток – жизненоважен маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ, пише CNN.















Това доведе до рязка нестабилност на цените и засили опасенията за глобални недостиги на горива. В резултат държави, особено в Азия, започнаха да ограничават потреблението – включително чрез по-кратки работни дни и кампании за пестене на енергия.

Китай – „кралят“ на възобновяемата енергия



На този фон китайските износители на зелени технологии отбелязват рекордни резултати. Данни на Ember показват, че през март износът на соларни технологии достига 68 гигавата – с 50% повече от предишния рекорд.

Общо износът на соларни панели, батерии и електромобили – т.нар. „нови три“ сектора на китайската икономика – нараства със 70% на годишна база.

Само износът на батерии достига 10 милиарда долара, с най-силен ръст в Европейски съюз, Австралия и Индия.

Рекорден интерес към соларната енергия



Според анализа на Ember цели 50 държави поставят рекорди във вноса на китайски соларни технологии. Най-силен е растежът в развиващите се пазари в Азия и Африка – региони, които са най-засегнати от енергийната криза.

„Шоковете при изкопаемите горива ускоряват соларния бум“, посочва анализаторът Юън Греъм. По думите му соларната енергия вече е двигател на глобалната икономика, а високите цени на петрола само засилват тази тенденция.

Пренареждане на енергийните зависимости



Несигурността около бъдещето на Ормузкия проток кара държавите да преосмислят дългосрочната си енергийна сигурност. Дори при постигнатото временно примирие между САЩ и Иран, напрежението остава високо, а корабният трафик в района е ограничен.















Това води до по-бърз преход към възобновяеми източници и нови търговски зависимости. Китай, благодарение на мащабните си държавни инвестиции, не само намалява собствената си зависимост от петрол, но и увеличава геополитическото си влияние чрез износ на технологии.

Електромобилите също променят играта



Ръстът не се ограничава до соларната енергия. По данни на China Passenger Car Association износът на китайски електромобили и хибриди достига рекордни нива през март – със 140% повече спрямо година по-рано.

Анализатори изчисляват, че глобалното навлизане на електромобили вече е намалило потреблението на петрол с около 1,7 милиона барела дневно.

Дългосрочен ефект от кризата



Част от ръста през март се обяснява и с натрупване на запаси преди отпадането на данъчни облекчения в Китай. Експерти предупреждават, че подобни рекордни нива може да не се задържат.

Въпреки това, по-високите и нестабилни цени на петрола правят възобновяемата енергия все по-привлекателна.

Пример за това е Пакистан, който вече спестява милиарди долари годишно благодарение на масовия внос на евтини китайски соларни панели.

Изводът на анализаторите е ясен: новата енергийна криза не просто разклаща петролните пазари – тя ускорява глобалния преход към чиста енергия, в който Китай заема централна роля.