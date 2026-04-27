Нов изпит при връщане на книжка: Колко реалистична е промяната?

Проектът за изменение е публикуван за обществено обсъждане на 21 април в портала за обществени консултации. Срокът за становища и предложения е до 21 май. Вносител на промените е Министерство на транспорта и съобщенията.

Какво би се променило

Основната промяна е въвеждането на задължителен „проверочен изпит“ за водачи, чиито книжки са били отнети заради алкохол или наркотици. След като изтече срокът на наказанието или принудителната административна мярка, книжката няма да се връща автоматично. Водачът първо ще трябва да се яви на проверочен изпит. Едва след успешно полагане на този изпит ще може да му бъде върнато свидетелството за управление. Това е записано в мотивите към проекта.

До момента процедурата позволяваше сравнително бързо възстановяване на правоспособността след изтичане на наказанието и преминаване на психологическо изследване. С новите текстове изпитът става допълнително условие. Идеята е да се провери дали водачът има актуални знания по правилата за движение, преди отново да се качи зад волана.

Все още не е напълно ясно какъв ще бъде форматът – дали ще включва само теория, практика или комбинация от двете. Именно това е една от основните теми, които ще се обсъждат в рамките на обществената консултация.

За кои книжки се отнася

В мотивите няма изричен текст, че правилото ще важи със задна дата за всички книжки, отнети преди приемането на наредбата. Най-коректното тълкуване е: новото изискване ще се прилага за връщането на книжката след влизането на наредбата в сила.

Това означава, че може да засегне и хора, чиито книжки вече са отнети, ако към този момент срокът им още не е изтекъл или ако процедурата по връщане още не е приключила. Но не може да се твърди категорично, че ще обхване всички стари случаи, защото такова изрично правило не се вижда в мотивите.

Каква е целта

Според мотивите към проекта, промените целят по-силен превантивен ефект и ограничаване на повторните нарушения. Акцентът е върху това шофьорите да не възприемат връщането на книжката като формална процедура, а като процес, изискващ реална подготовка и отговорност.

Какво следва

До 21 май всички заинтересовани страни – експерти, организации и граждани – могат да изпращат предложения. След това проектът може да бъде преработен и приет в окончателен вид. Тъй като става дума за наредба, а не за закон, промените могат да бъдат приети сравнително бързо – с подпис от ресорния министър, без да минават през парламента.

Колко реалистично е да влезе в сила

Фактът, че инициативата идва от служебно правителство, поставя въпроси за политическата ѝ устойчивост, но не я прави невъзможна. Служебният кабинет има правомощия да променя подзаконови актове като наредби.

По-големият въпрос е дали следващо редовно правителство ще запази, промени или отмени тези текстове. Ако промените бъдат приети преди изтичането на мандата, те могат да влязат в сила и да започнат да се прилагат, освен ако не бъдат ревизирани впоследствие.

На този етап мярката изглежда напълно реализуема от административна гледна точка, но окончателният ѝ вид ще зависи от резултатите от общественото обсъждане и политическата воля след него.