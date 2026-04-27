Половината от младите в България не работят

Половината от младите в България не работят
52,7% от младите хора на възраст между 20 и 29 години в България работят, което ни поставя на последните места в ЕС по заетост сред младите, заедно с Румъния и Италия, според проучване на Евростат за 2023 г.
 

През 2023 г. коефициентът на заетост в страната ни е 77% за хора между 20 и 64 години, но младежите ни отбелязват по-ниска трудова активност от средната за ЕС (65,6%). Това ги поставя в групата на най-малко работещите в Европа. Най-нисък резултат за работещите млади се вижда в Босна и Херцеговина, която преговаря за членство в съюза – 46,5%. След нея са Италия с 47,6% и Румъния с 52%. Най-много работят в Нидерландия – 84%, както и в Малта (82,1%) и Германия (77%).

 

Заетостта в ЕС е нараснала с 6,3% от 2015 г. насам. С нея се увеличават и самоосигуряващите се. 2,06 милиона от младежите в ЕС се осигуряват сами, като те са 7,9% от всички самоосигуряващи се в съюза. България е на предпоследно място с 5,3%, следвана от Испания с 5,9%. Последна е Ирландия с 5,1%. Най-висок е делът на самоосигуряващите се в Словакия – 12,2%.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нов изпит при връщане на книжка: Колко реалистична е промяната? 0| 290 | Нов изпит при връщане на книжка: Колко реалистична е промяната? БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 365 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание Белгия подкрепя идеята ЕС да преговаря с Русия за край на войната 1| 401 | Белгия подкрепя идеята ЕС да преговаря с Русия за край на войната Руски дронове пак удариха Одеса. 11 ранени, сред тях и деца 1| 457 | Руски дронове пак удариха Одеса. 11 ранени, сред тях и деца

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 8747 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 6859 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5467 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4310 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4070 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 2| 2945 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони
Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната 12| 2880 | Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната
Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ 1| 2811 | Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ
