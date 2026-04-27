Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година

Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Редактор: Frognews
Натрупването на необходимия осигурителен стаж и достигането на пенсионна възраст са ключови моменти за всеки работещ гражданин. С нарастващите изисквания за пенсиониране всяка година, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разяснява параметрите за пенсиониране през 2026 година, които ще засегнат всички работещи.
 


Хората, които се трудят при условията на най-масовата трета категория, имат различни изисквания според пола си. Жените придобиват право на пенсия при навършени 62 години и 6 месеца, като за тях изискуемият осигурителен стаж е 36 години и 10 месеца. За мъжете прагът е по-висок – те трябва да са навършили 64 години и 9 месеца и да имат зад гърба си 39 години и 10 месеца стаж.

 

Законодателството предвижда възможност за пенсиониране и за гражданите, които не успяват да съберат нужните години труд. Лицата с не по-малко от 15 години действителен стаж придобиват право на пенсия едва при навършване на 67 години, като това изискване е абсолютно еднакво за мъжете и жените.

 

От друга страна, хората, които вече имат изискуемия стаж за съответната година, могат по свое желание да се оттеглят до една година по-рано от нормалната пенсионна възраст. В този случай обаче, те ще получават пенсия в намален размер, пожизнено.

 

