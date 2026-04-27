Техеран е предложил вариант, в който преговорите по ядрения въпрос да бъдат отложени за следващ етап, твърди изданието Axios, като се позовава на американски представител и други информирани източници.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква следващият дипломатически ход да дойде от иранската страна. Иран настоява Съединените щати да вдигнат блокадата от пристанищата му, преди да поднови директните преговори.

Иранският външен министър Абас Арагчи е пристигнал рано тази сутрин в Санкт Петербург. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че е планирана среща с президента Владимир Путин.

Арагчи съобщи, че е обсъждал начини за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия проток по време на посещението си в Оман. Оманският му колега Бадр ал-Бусаиди призова за продължаване на дипломатическите усилия и намиране на практически решения за отварянето на водния път.