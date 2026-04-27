Абас Арагчи се среща с Путин, преговорите между САЩ и Иран буксуват

Посещението идва след провала на планирани преговори в Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп отмени в събота пътуването на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър до Исламабад, защото било „седене и говорене за нищо".

В знак, че дипломатическите усилия продължават, иранската агенция Фарс съобщи, че Техеран е изпратил писмени послания до американците чрез посредника Пакистан, очертаващи червени линии по ядрените въпроси и Ормузкия проток, но те не са част от официални преговори. В неделя Тръмп заяви пред Fox News, че ако Иран иска преговори, „те могат да дойдат при нас или да ни се обадят“.

Сред поредицата от срещи Арагчи каза, че „все още не е видял дали САЩ наистина са сериозни по отношение на дипломацията“. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск – цените на горивата растат след затварянето на Ормузкия проток от Иран, а проучванията показват, че войната е непопулярна сред американците преди изборите за Конгреса през ноември.

Примирието в американско-израелската война с Иран засега се спазва, но икономическите му последствия се усещат в световен мащаб. Протокът е прекъснал потоците на нефт, газ и торове, цените скачат и растат опасенията за продоволствена несигурност в развиващите се страни. Иранските революционни гвардии заявиха, че нямат намерение да вдигат блокадата. В отговор САЩ са наложили блокада на иранските пристанища, а иранската армия предупреди, че американските действия ще получат отговор.