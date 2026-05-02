Руска атака уби двама и рани седем души в минибус в Херсон
Украйна съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а седем са ранени. Повечето от пострадалите са комунални работници.
Областният управител Олександър Прокудин помести снимки от мястото, на които се вижда автобус с изпочупени стъкла и тяло със следи от кръв, лежащо на пода.
„Подобни нападения са част от системната политика на терор срещу мирното население“, написа в Telegram омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец.
Вчера Москва е изстреляла над 400 дрона срещу украинската територия. Ранени са най-малко 12 души в западния град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен и в централната Виницка област, където е разрушена една сграда.
Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия.
