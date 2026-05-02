Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2257 | НОВИНИ

Без изненада: Берлин обяви за очаквано решението на САЩ да изтегли 5000 военни

Борис Писториус
Борис Писториус Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви за очаквано решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5 хиляди свои военнослужещи, които е около 15% от разположените там американски военни.
 

По думите на Писториус, европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и в това отношение Германия „е на прав път“ с намерението си да разшири и укрепи способностите на своята армия. 

 

Решението за изтегляне на американски военни от Германия беше обявено, след като по-рано тази седмица канцлерът Фридрих Мерц и президента Доналд Тръмп си размениха задочно остри реплики по темата „Иран“. Мерц упрекна Тръмп в липса на стратегия за изход от войната в Близкия Изток, а Тръмп отвърна с думите, че канцлерът „няма представа за какво говори“, препоръча му да „поправи разбитата си страна“ и го обвини, че допуска Иран да притежава ядрено оръжие.

 

НАТО заяви, че „работи със САЩ, за да разбере подробностите около решението им за разположението на силите в Германия“. „Тази корекция подчертава необходимостта Европа да продължи да инвестира повече в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за нашата споделена сигурност“, написа говорителката на НАТО Алисън Харт в X.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 179 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 194 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9874 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5918 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4774 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3709 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3400 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3397 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3199 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 