По думите на Писториус, европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и в това отношение Германия „е на прав път“ с намерението си да разшири и укрепи способностите на своята армия.

Решението за изтегляне на американски военни от Германия беше обявено, след като по-рано тази седмица канцлерът Фридрих Мерц и президента Доналд Тръмп си размениха задочно остри реплики по темата „Иран“. Мерц упрекна Тръмп в липса на стратегия за изход от войната в Близкия Изток, а Тръмп отвърна с думите, че канцлерът „няма представа за какво говори“, препоръча му да „поправи разбитата си страна“ и го обвини, че допуска Иран да притежава ядрено оръжие.

НАТО заяви, че „работи със САЩ, за да разбере подробностите около решението им за разположението на силите в Германия“. „Тази корекция подчертава необходимостта Европа да продължи да инвестира повече в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за нашата споделена сигурност“, написа говорителката на НАТО Алисън Харт в X.