Четвъртък, 30 Април 2026, 09:52
САЩ обмислят да намалят войските си в Германия, твърди Тръмп

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че страната обмисля да намали броя на своите войски в Германия на фона на напрежението с германския канцлер Фридрих Мерц заради войната с Иран, предаде AFP.
 

„Съединените щати проучват и преразглеждат възможността за намаляване на войските в Германия, като решение ще бъде взето в близко бъдеще“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

 

През 2024 г. САЩ са имали над 35 000 военнослужещи в Германия според Конгресната изследователска служба, като по последни данни броят им може да е близо 50 000.

 

Часове преди изявлението на Тръмп, държавният секретар Марко Рубио проведе телефонен разговор с германския външен министър Йохан Вадефул. Двамата обсъдиха ситуацията с Иран и значението на свободното корабоплаване в Ормузкия проток.

 

Мерц предизвика недоволството на Тръмп, след като заяви, че Иран „унижава“ САЩ на преговорите. Американският президент отвърна, че Мерц „смята, че е нормално Иран да има ядрено оръжие“ и „не знае какво говори“.

 

Германският канцлер омаловажи напрежението, като подчерта, че отношенията му с Тръмп остават добри. „От моя гледна точка личните отношения между мен и американския президент са също толкова добри, както преди“, заяви той в Берлин. Мерц допълни, че още от самото начало е имал съмнения относно войната срещу Иран и че Германия и Европа понасят сериозни последици от нея. Вашингтон разглежда и други възможни ответни мерки срещу западни съюзници, които не подкрепят действията срещу Иран.

 

Миналата седмица се появи информация, че САЩ обмислят да опитат да отстранят Испания от НАТО, както и да преразгледат позицията си относно контрола на Фолклендските острови от страна на Великобритания. По-късно Вашингтон потвърди неутралната си позиция по спора между Аржентина и Великобритания за островите, за които двете страни водиха кратка, но кървава война през 1982 г.

