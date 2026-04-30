Пореден абсурд с тока: Пенсионери платиха сметка от 3100 евро

Семейството твърди, че е жертва на недоразумение. От енергийното дружество твърдят, че семейството или някой друг манипулира показанията, като използва начин за въздействие над електромери с електрошок. От компанията уточняват, че техният електромер е сменян цели тринадесет пъти. Никой член на семейството не е залавян в момент на кражба. Те твърдят, че редовно плащат сметките си, които обикновено са между 60 и 70 евро месечно.

„Изведнъж получих тази сума – 3170,02 евро. Това не е регулярна фактура, а най-вероятно наказателна, издадена половин година след предполагаемото нарушение“, разказва потърпевшият Павел.

След като подал жалба, останал без електрозахранване и бил принуден да събере пари от приятели, за да плати. Освен високата сметка, му била начислена и допълнителна такса от 21 евро за възстановяване на тока.

От компанията твърдят, че има системна намеса в електромера. Според клиента обаче това е невъзможно – уредът е заключен, с непокътнати шест пломби и два стикера. От лабораторен протокол става ясно, че електромерът е технически неизправен, но не доказва външна намеса. Според изчисленията, отчетеното потребление възлиза на около 17 000 киловатчаса – количество, което би било нормално за отопление на ток в рамките на три години, но не и за това домакинство.

Случаят най-вероятно ще стигне до съда, ако отговорът по подадената жалба от потърпевшия до дружеството не бъде удовлетворителен.