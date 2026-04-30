Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 09:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 718 | НОВИНИ

Пореден абсурд с тока: Пенсионери платиха сметка от 3100 евро

Източник: Nova
Рекордна сметка за ток от 3170 евро получиха пенсионери от софийско село, съобщава Nova. За да не стоят на тъмно и заради болен член на семейството, съпрузите платили начисленото.
 

Семейството твърди, че е жертва на недоразумение. От енергийното дружество твърдят, че семейството или някой друг манипулира показанията, като използва начин за въздействие над електромери с електрошок. От компанията уточняват, че техният електромер е сменян цели тринадесет пъти. Никой член на семейството не е залавян в момент на кражба. Те твърдят, че редовно плащат сметките си, които обикновено са между 60 и 70 евро месечно.

 

„Изведнъж получих тази сума – 3170,02 евро. Това не е регулярна фактура, а най-вероятно наказателна, издадена половин година след предполагаемото нарушение“, разказва потърпевшият Павел. 

 

След като подал жалба, останал без електрозахранване и бил принуден да събере пари от приятели, за да плати. Освен високата сметка, му била начислена и допълнителна такса от 21 евро за възстановяване на тока.

 

От компанията твърдят, че има системна намеса в електромера. Според клиента обаче това е невъзможно – уредът е заключен, с непокътнати шест пломби и два стикера. От лабораторен протокол става ясно, че електромерът е технически неизправен, но не доказва външна намеса. Според изчисленията, отчетеното потребление възлиза на около 17 000 киловатчаса – количество, което би било нормално за отопление на ток в рамките на три години, но не и за това домакинство.

 

Случаят най-вероятно ще стигне до съда, ако отговорът по подадената жалба от потърпевшия до дружеството не бъде удовлетворителен.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 