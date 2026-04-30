Температурите падат, оранжев и жълт код за валежи в 8 области

Оранжев код е обявен за 10 области в Западна и Централна България за интензивни валежи, жълт код е обявен в 8 области отново за обилни валежи.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8° – 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° – 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканския полуостров ще бъде облачно, на много места ще има валежи, значителни в централната част от полуострова. Над северозападните райони от полуострова ще има значителни разкъсвания и намаления на облачността. С умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат значително. Дневни температури: за София – 9°, Букурещ – също 9°, Скопие – 12°, Белград – 16°, Солун и Истанбул – 18°, Атина – 24°.