Промените в наредбата за местене на паметници ще гледа днес Общинският съвет
На редовното си заседание в четвъртък столичните общински съветници ще разгледат Наредбата за промени в именуването на общински обекти, поставянето и премахването на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.
Общинският съвет ще разгледа и доклад на кмета Васил Терзиев за приемане на актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Ще бъдат разгледани доклади на Терзиев за допълване на списъка на проекти на Столичен общински съвет, които да бъдат изпълнени от „Софийска вода“ АД към договора за концесия, както и доклад за частична промяна в структурата и числеността на администрацията на Столична община.
