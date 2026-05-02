Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2243 | НОВИНИ

Забавят доставки на американско оръжие за Европа заради войната в Иран

HIMARS
HIMARS Източник: Lockheed Martin Редактор: Ивайло Александров
САЩ предупреждават европейски съюзници, включително Обединеното кралство, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси, пише Financial Times.
 

Отложените доставки могат да включват оръжия, използвани в защитата на Украйна срещу Русия.

 

Пентагонът е информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според източници, запознати с въпроса, които говорят Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия.

 

Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на САЩ, предвид големия обем оръжия, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжия от други региони, включително Индо-Тихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията дали САЩ разполагат с достатъчни запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украйна на фона на опасенията относно подкрепата на САЩ за страната.

 

Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като „Хаймарс“ и „Насамс“, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin.

 

От Пентагона заявиха, че „внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди“. Оттам обаче отказаха да дадат подробности, поради „оперативно чувствителния характер на тези въпроси“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 241 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 235 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9880 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5928 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4783 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3718 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3403 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 