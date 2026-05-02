Отложените доставки могат да включват оръжия, използвани в защитата на Украйна срещу Русия.

Пентагонът е информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според източници, запознати с въпроса, които говорят Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия.

Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на САЩ, предвид големия обем оръжия, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжия от други региони, включително Индо-Тихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията дали САЩ разполагат с достатъчни запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украйна на фона на опасенията относно подкрепата на САЩ за страната.

Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като „Хаймарс“ и „Насамс“, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin.

От Пентагона заявиха, че „внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди“. Оттам обаче отказаха да дадат подробности, поради „оперативно чувствителния характер на тези въпроси“.