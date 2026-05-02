Понеделник, 04 Май 2026, 12:49
Няма опасност за язовирната стена до свлачището при Пампорово

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Няма опасност за язовирната стена в района. Няма и данни за незаконна сеч там, каза в интервю за Nova служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.
 

Започнаха огледите от геолози при свлачището, което блокира пътя Смолян – Пампорово.

 

„Буквално половин час, след като тръгнаха земните маси надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи, те отидоха веднага на терен“, каза министър Христанов.

 

„Имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса и глинестия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и изгледи самото свлачище да активира язовира, да тръгне надолу. Язовирът е пълен, нивото е стабилно, имаме изтичане от около 60 литра в секунда, което е малко. Малко е и вливането. Колегите са там, правят преброяване, според таксономията. Със свличането на земните маси преброяването изобщо не е лесно, но се вижда как се свличат доста големи дървета. Каквито данни излязат ще ги оповестим още в понеделник.“

 

Бедствено положение беше обявено заради свлачището в района на местността „Райковски ливади“, което откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове и прекъсна газопровод.

