2220 | НОВИНИ
10 хиляди мотористи откриха мотосезона в София
10 хиляди мотористи откриха сезона в София. Тази година мотото е „На пътя има място за всички, нека да бъдем толерантни“, каза Георги Янчев от „София Райдърс“.
„За миналата година инцидентите и ПТП с мотори са драстично по-малко. Следователно ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни. Идеята на събитието е да излезем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени. Всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно“, каза Янчев.
