Има основания за спиране на някои протести, съобщи британският премиер

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Британският премиер Киър Стармър заяви в интервю за BBC, че може би има основания за забрана на някои протести, след призиви за спиране на пропалестинските шествия. Това става след нападението срещу евреи в лондонския квартал Голдърс Грийн и повишеното ниво на заплаха от терористични актове.
 

Киър Стармър коментира темата за по-строг контрол върху езика, използван по време на шествията, или иска да спре някои протести напълно. „Мисля, че със сигурност е първото и мисля, че в някои случаи има основания и за второто“.

 

Премиерът каза, че винаги ще защитава правото на протест и свободата на словото, но е обезпокоен от кумулативния ефект върху еврейската общност от постоянните шествия.

 

Миналата година правителството поръча преглед на законодателството за обществения ред и престъпленията от омраза, след като двама евреи бяха убити при нападение пред синагога в Манчестър. Очакваше се докладът да бъде публикуван през февруари, но това не се случи.

 

По-рано тази седмица Джонатан Хол, независимият експерт на правителството по законодателството за тероризма, призова за мораториум върху пропалестинските шествия. Той каза, че е „очевидно невъзможно в момента при протестите да не се използва някакъв вид антисемитски или демонизиращ език“.

 

Главният равин Ефраим Мирвис също призова за временна забрана на шествията след нападението в Голдърс Грийн. Той каза пред BBC, че протестите са допринесли за тона на омраза към евреите в страната.

 

В интервюто тази сутрин Киър Стармър засегна и войната в Иран, като предупреди, че икономическото положение на Великобритания няма да се нормализира дори и след като жизненоважният корабен маршрут през Ормузкия проток бъде отворен отново.

