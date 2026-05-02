Роберт Бровди, командир на безпилотните сили в украинската армия, твърди, че при атака на 25 април по военното летище Шагол, край Челябинск, украинците са поразили с дронове четири самолета, сред тях два изтребителя пето поколение Су-57 и един изтребител-бомбардировач Су-34.

„Всеки унищожен Су-34 означава по-малко въздушни удари, повече спасени цивилни и намаляване на натиска върху противовъздушната ни отбрана. Су-57 е най-модерният изтребител на Русия, оборудван със стелт технология, и е особена заплаха за авиацията,“ каза Бровди.

Ако един Су-34 струва между 35 милиона и 50 милиона долара, цената на Су-57 може да достигне 120 милиона долара, твърдят украинските военни.

Руската страна засега запазва мълчание. Но само преди дни бившият началник на Генералния щаб на руската армия ген. Юрий Балуевски отправи остри критики към Владимир Путин заради неуспехите във войната срещу Украйна. Той предупреди, че слабостта на руския президент поставя под въпрос бъдещето на страната. Ген. Балуевски призна, че руската противо-въздушна отбрана не действа добре и украински дронове нанасят удари в чувствителни места за руската армия и Русия.

