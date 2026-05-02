Образи и сценарии, създадени с изкуствен интелект, са вън от Оскарите

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Академията за филмово изкуство и науки обяви в петък нови правила, които забраняват на актьори и сценарии, създадени с изкуствен интелект, да се състезават за наградите „Оскар". Мярката е част от по-широки усилия на организацията за ограничаване на използването на AI в киноиндустрията.
 

Според новите правила в категорията „Актьорско майсторство" ще се допускат само роли, доказуемо изиграни от реални хора с тяхното съгласие и вписани в официалните надписи на филма. В сценарийните категории се въвежда изрично изискване текстовете да са написани от човек, а не генерирани от чатбот. Академията подчертава, че AI аватарите на реални актьори също не са допустими – наградата може да получи единствено живият, реален изпълнител на ролята.

 

Решението беше обявено дни след като AI версия на покойния американски актьор Вал Килмър бе представена пред собственици на кина – около година след смъртта на звездата от „Уилоу“. Случаят илюстрира нарастващото присъствие на AI в киноиндустрията и породените от това въпроси относно авторството и правата на авторите и изпълнителите.

 

Необходимостта да се уточни, че наградите могат да се присъждат само за актьорска игра и сценарии, създадени от истински хора, е нова за академията. През последните месеци имаше забележителни примери за широко разпространено използване на инструменти и технологии с изкуствен интелект за заместване или пресъздаване на човешкия труд.

 

Когато синдикатът, представляващ холивудските сценаристи, обяви стачка преди две години, ключов въпрос в спора беше използването на изкуствен интелект от филмови и телевизионни студия за писане на сценарии. Академията обаче не издаде забрана за използването на изкуствен интелект във филмите в по-широк смисъл.

 

Съществени промени предстоят и в категорията за най-добър международен филм. Досега всяка държава можеше да подава само един официален филм за разглеждане в тази категория. По новите правила филм на различен от английски език може да бъде предложен и чрез спечелване на „квалификационна награда“ на международен филмов фестивал.

 

В актьорските категории актьорите вече ще могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчно висок брой гласове.

