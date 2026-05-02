„Алекс почина спокойно, обграден от обичта на най-близките си“, пише семейството му.

Занарди дебютира във Формула 1 през 1991 г. и по-късно постига успех в сериите CART в Съединените щати, като спечели две последователни шампионски титли през 1997 и 1998 г. Той изгуби и двата си крака при катастрофа по време на състезание през септември 2001 г. При възстановяването си той сам си проектира протези и се шегува, че се е направил по-висок. С постоянство той се научи да ходи отново.

След това се насочи към колоезденето с ръце и спечели четири златни и два сребърни медала на Параолимпийските игри през 2012 и 2016 г.

През 2020 г. той беше сериозно ранен, след като го удари камион, докато се състезаваше в благотворителна щафета с параколоездене в Тоскана. Той получи сериозни наранявания на главата и прекара години в лечение.

„Италия губи велик шампион и изключителен човек, способен да превърне всяко житейско предизвикателство в урок по смелост, сила и достойнство“, написа италианският премиер Джорджия Мелони в X. „Алекс Занарди знаеше как да се справя всеки път, изправяйки се дори пред най-трудните предизвикателства с решителност, яснота и наистина изключителна сила на духа. Със своите спортни постижения, с примера си и с човечността си той ни даде много повече от победа: даде надежда, гордост и сила никога да не се отказваме. От мое име и от името на правителството, изразявам най-искрените си мисли и най-искрена съпричастност със семейството му и с всички, които го обичаха. Благодаря ти за всичко, Алекс.“

Президентът на Формула 1 Стефано Доменикали каза: „Дълбоко съм натъжен от кончината на моя скъп приятел Алекс Занарди. Той беше истинско вдъхновение като човек и като спортист. Винаги ще нося със себе си неговата изключителна сила. Той се изправяше пред предизвикателства, които биха спрели всеки, но въпреки това продължаваше да гледа напред, винаги с усмивка и упорита решителност, която ни вдъхновяваше всички.“

Италианският олимпийски комитет (CONI) призова за минута мълчание, която да се спазва на всички спортни събития в Италия през уикенда в памет на Занарди. „Загубихме велик шампион и велик човек, който успя да се възстанови многократно, когато се сблъска с житейските трудности“, каза президентът на CONI Лучано Буонфилио.