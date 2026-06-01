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1| 3784 | БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Край на нелегалните квартири: Трябва да се регистрират и да се плаща данък

Край на нелегалните квартири: Трябва да се регистрират и да се плаща данък
Държавата влиза в битка със сивия сектор при краткосрочните наеми. Нов европейски регламент задължава онлайн платформите да подават информация за отдадените имоти директно към държавните институции. Целта е да се гарантира, че всички апартаменти и стаи за временно наемане ще бъдат официално регистрирани и облагани с данъци, съобщи bTV.
 

Вече година и половина Деница Чаева отдава апартамента си в Банско за краткосрочен наем. Регистрира го спрямо българското законодателство, но продължава да се бори с нелоялната конкуренция.

 

„Разликата между хора като мен, които са регистрирали, и такива, които не са, е, че имам допълнителни разходи, разбира се – данъци, патентен данък, туристически данък, плащам за всяка нощувка. Други, които не са регистрирани, спестяват тези пари, съответно подбиват и цените на нощувките за целия пазар“, казва Деница Чаева, мениджър продажби във фирма за управление на имоти.

 

Като работеща в най-голямата у нас компания за управление на имоти за краткосрочен наем с портфолио от над 1000 апартамента, Деница има поглед над целия сектор.

 

„В последния, може би месец, да кажем, доста голям наплив е имало в общинските предприятия по туризъм по градовете, за да могат хората да си регистрират апартаментите, което значи, че доста са работили до този момент в сивия сектор. Като че ли хората чакаха тези по-ефективни действия“, посочва тя.

 

Новият европейски регламент създава обща рамка за събиране и споделяне на данни за краткосрочното настаняване в Европейския съюз. Ако собственикът не разполага с регистрация или подаде невярна информация, платформата ще премахне или блокира обявата му.

 

От Министерството на туризма ще следят пряко за изпълнението.

 

„Стаите за гости и апартаментите, съгласно Закона за туризма, са над 29 000 в момента като брой удостоверения. Платформите ще имат възможност да премахват всички онези места за настаняване, които нямат валиден регистрационен номер“, казва Савина Недялкова, директор „Международни дейности и визови режими“ в Министерството на туризма.


„Правим пазара по-прозрачен, конкуренцията по-справедлива и защитата на потребителите – на едно по-високо ниво. Това ще доведе до една по-голяма сигурност за самите туристи, които избират този начин на настаняване, а този процент нараства все повече. Това са места, които в европейски и световен мащаб се търсят все повече от туристите“, посочва още тя.

 

По думите ѝ от министерството не очакват вдигане на цените. „Не очакваме вдигане на цените, но така или иначе това е нещо, което пазарът регулира. Въздействието от страна на държавата е да следи за законността на регистрацията на тези обекти и за защита на потребителите“, казва Недялкова.

 

Адвокат Димитър Янев е категоричен, че стриктната регулация ще изсветли туристическия бранш, но най-вероятно ще вдигне и цените.


„Всъщност това е една защита хората да осъществяват бизнеса си без страх от санкции от държавата. Вече платформите, които са за предлагане на услуги, са задължени да предоставят данни на българските органи и институции за това колко броя настанявания има за конкретния месец в даден туристически обект“, коментира адвокат Димитър Янев.

 

„Тук още една злоупотреба бива прекъсната, което означава, че те ще трябва да заплатят данъци и такси върху абсолютно всички нощувки, които са преминали през дадената платформа, което най-вероятно ще доведе и до това дадени търговци и физически лица да вдигнат цените си, възможно е“, допълва той.

 

Без значение дали дейността се извършва „от време на време“ или е основен бизнес, ако обектът се предлага публично за краткосрочно настаняване срещу възнаграждение, той попада в обхвата на правилата за регистрация и отчетност. За ползващите този вид услуги ще има повече сигурност и информация за избраните места.

 

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