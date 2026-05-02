Никола Цолов с полпозишън във Формула 2 за спринта в Маями

Българският пилот на Кампос Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен.

Надпреварата в Маями не започна по най-добрия начин за Цолов, който бе принуден да прекрати участието си още в началото на единствената свободна тренировка заради технически проблем.

Въпреки това той показа отлична скорост в квалификацията и дори на два пъти оглави класирането, макар да нямаше натрупани обиколки от по-рано през деня. В крайна сметка българинът записа време от 1:40.265 минути, което му отреди десетото място – позиция, която му носи първа стартова позиция за спринтовото състезание.

Състезанието започва днес в 17:00 часа българско време, като Цолов ще стартира редом до Ван Хьопен на първа редица.

Най-бърз в квалификацията бе Куш Майни, който записа 1:39.888 минути и ще потегли от полпозишън в основното състезание в неделя. До него на първа редица ще застане Камара.