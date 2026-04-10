Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?

Редактор: Красен Бучков
Украйна в момента не може да отнеме титлата „Герой на Украйна“ на бившия олимпийски шампион Сергий Бубка, въпреки съмнителната му политическа позиция. Това заяви министърът на младежта и спорта Матвей Бедный по време на пресконференция.
 

Той отбеляза, че украинците се опитват да изградят държава, управлявана от върховенството на закона, което означава, че всички решения и действия трябва да отговарят на правните норми и установените процедури.

 

„Процедурата за присъждане и отнемане на званието „Герой на Украйна“ също е предвидена в нашето законодателство. Поне до момента не съм видял нито едно правно значимо основание за започване на въпроса за отнемане на званието му „Герой“, отбеляза министърът.

 

Бедный подчерта, че лично той много би искал Бубка, като представител на Международния олимпийски комитет, „по-силно, ясно и живо да изрази позицията си в подкрепа на Украйна и в противопоставяне на агресора“. Същевременно той заяви, че мълчанието на бившата спортна звезда не представлява законно основание за отнемане на званието му „Герой“.

 

„Ако фактите, които някои медии съобщават, бъдат доказани и правоприлагащите органи дадат правилна оценка, тогава, разбира се, това трябва да се направи“, добави Бедный

 

Сергий Бубка получи званието Герой на Украйна от президента Леонид Кучма през 2001 г., когато се оттегли от спорта. „Гражданската“ версия на наградата му беше връчена за „изключителни спортни постижения и личен принос за повишаване на международния авторитет на Украйна“.

 

Защо Бубка е критикуван

 

Още през лятото на 2023 г. разследващи журналисти съобщиха, че няколко донецки фирми, собственост на олимпийския шампион и украински герой Сергей Бубка, са се пререгистрирали в руския държавен регистър на юридическите лица и уж получават договори за доставка на гориво на окупационната армия.

 

Публично Сергей Бубка запази изненадващо мълчание относно руската агресия. След съобщенията за сътрудничеството на неговите компании с окупаторите обаче, той публикува изявление, в което леко критикува Международния олимпийски комитет за това, че е позволил на руснаци да участват в Олимпийските игри.

 

Украинският скелетонист Владислав Гераскевич, който стана известен по време на тазгодишните Зимни олимпийски игри, призова от трибуната на Върховната рада да се отнеме на Бубка званието Герой на Украйна.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
От „Локо Горна“, с английския футбол в сърцата: Историята на една уникална енциклопедия 1| 2973 | От „Локо Горна“, с английския футбол в сърцата: Историята на една уникална енциклопедия Обещания и реалност: Селско пасище от 200 дка като тест - чии интереси обслужват политиците? 6| 6411 | Обещания и реалност: Селско пасище от 200 дка като тест - чии интереси обслужват политиците? Почина голямата певица Янка Рупкина 3| 2837 | Почина голямата певица Янка Рупкина Почина Михаил Белчев – рицарят на поезията в българската музика 5| 6993 | Почина Михаил Белчев – рицарят на поезията в българската музика

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4722 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4166 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3628 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3366 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3145 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2903 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2855 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2840 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
