Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?

Той отбеляза, че украинците се опитват да изградят държава, управлявана от върховенството на закона, което означава, че всички решения и действия трябва да отговарят на правните норми и установените процедури.

„Процедурата за присъждане и отнемане на званието „Герой на Украйна“ също е предвидена в нашето законодателство. Поне до момента не съм видял нито едно правно значимо основание за започване на въпроса за отнемане на званието му „Герой“, отбеляза министърът.

Бедный подчерта, че лично той много би искал Бубка, като представител на Международния олимпийски комитет, „по-силно, ясно и живо да изрази позицията си в подкрепа на Украйна и в противопоставяне на агресора“. Същевременно той заяви, че мълчанието на бившата спортна звезда не представлява законно основание за отнемане на званието му „Герой“.

„Ако фактите, които някои медии съобщават, бъдат доказани и правоприлагащите органи дадат правилна оценка, тогава, разбира се, това трябва да се направи“, добави Бедный

Сергий Бубка получи званието Герой на Украйна от президента Леонид Кучма през 2001 г., когато се оттегли от спорта. „Гражданската“ версия на наградата му беше връчена за „изключителни спортни постижения и личен принос за повишаване на международния авторитет на Украйна“.

Защо Бубка е критикуван

Още през лятото на 2023 г. разследващи журналисти съобщиха, че няколко донецки фирми, собственост на олимпийския шампион и украински герой Сергей Бубка, са се пререгистрирали в руския държавен регистър на юридическите лица и уж получават договори за доставка на гориво на окупационната армия.

Публично Сергей Бубка запази изненадващо мълчание относно руската агресия. След съобщенията за сътрудничеството на неговите компании с окупаторите обаче, той публикува изявление, в което леко критикува Международния олимпийски комитет за това, че е позволил на руснаци да участват в Олимпийските игри.

Украинският скелетонист Владислав Гераскевич, който стана известен по време на тазгодишните Зимни олимпийски игри, призова от трибуната на Върховната рада да се отнеме на Бубка званието Герой на Украйна.