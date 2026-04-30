Декларациите на парламентарните групи: Какви са заявките?

Петър Витанов, „Прогресивна България“ определи Бюджет 2026 като първа задача

„10-дневната еуфория свърши – трябва да приемем отговорност за управлението“, заяви Петър Витанов от трибуната от името на „Прогресивна България“.

Той подчерта, че първите задачи пред новото мнозинство са приемането на бюджета и справянето с проблемите в държавната хазна, както и овладяването на спекулата.

„Трябва да започнем оздравителни действия в съдебната система – с избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Това изисква подкрепа и от други партии. Съдебната реформа не е партийна кауза – гражданите очакват широк консенсус“, каза още Витанов.

По думите му управляващите ще се изправят пред сериозни предизвикателства.„До дни ще се сблъскаме със завладяната държава. Хората очакват справедливост", заяви той. По думите му именно сега парламентът има шанс да бъде двигател на дълго отлагана промяна.















„След няколко пропилени години вече имаме възможност да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация. Това е мисията, която ни възложиха избирателите, и ние трябва да я изпълним“, каза още Витанов.

В декларацията беше засегната и темата за войната срещу Украйна. Витанов отправи критики към подписаното между България и Украйна споразумение за сътрудничество в отбраната.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС даде заявки за опозиция

„Готови сме да бъдем дясно-консервативна, конструктивна и силна опозиция в 52-рото Народно събрание и да оказваме системен парламентарен контрол над мнозинството“, заяви Тома Биков от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

„През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства. Днес имаме пълно мнозинство – нещо, което не сме виждали от десетилетия“, каза Биков.

„Голяма част от българските граждани не гласуваха за „Прогресивна България“, а за Румен Радев като личност – това е огромна отговорност“, заяви той.

„Резултатите от изборите показаха, че българските граждани дават широк мандат за широки структурни реформи“, добави Биков.

Биков отбеляза, че при настоящата конфигурация в парламента политическият диалог вече не е задължително условие.„Днес, при пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание от страна на управляващите“, каза той.

Според него основният приоритет трябва да бъде провеждането на реални реформи. „Необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе конкретни действия от страна на управляващите, резултатът ще бъде сходен с този от последните години“, заяви Биков.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Подкрепа за съдебна реформа и за Украйна

„Българите дадоха на „Прогресивна България“ мандат с една свръхзадача – демонтаж на модела Борисов–Пеевски“, заяви Надежда Йорданова от името на ПП-ДБ. Вчера стана ясно, че формацията ще участва в 52-ото НС като две отделни парламентарни групи.

По думите ѝ депутатите от ПП и ДБ ще подкрепят решения в съдебната система, стига те да са справедливи.

„Националният интерес не е България да мълчи, за да не ядоса някого“, каза тя.

Йорданова подчерта, че ДБ ще подкрепя решения в помощ на Украйна срещу руския агресор.

„Няма да позволим нито на статуквото, нито на новата власт да превърне България в държава на зависимост“, заяви тя.

„План за демонтаж на модела, ясни срокове и цели – това очакват българските избиратели. Ще поемем ролята на опозиция, но няма да мълчим“, каза още Йорданова.

Айтен Сабри, ДПС: Да възстановим културата на политическия диалог

В декларация от трибуната на 52-рото Народно събрание ДПС се обяви за повишаване на качеството на живот, икономическа стабилност и преодоляване на социалните и регионалните неравенства.

„Ще работим за подкрепа на младите семейства, културата и образованието", заяви от трибуната депутатът Айтен Сабри.















От партията подчертаха, че ще следват последователно европейско развитие и ще търсят градивно партньорство със САЩ и евроатлантическите съюзници.

ДПС заяви, че в този парламент ще подкрепя всяка конструктивна и отговорна политика.

„Да възстановим културата на политическия диалог“, призова още Айтен Сабри.

Костадин Костадинов, Възраждане с позиция за лева и демографията

„Тук сме, за да се чува гласът на истината“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна.

Той увери, че партията ще продължи да говори „в храма на лъжата“ и „няма да се предаде“.

От „Възраждане“ отново настояха за връщане на българския лев, като свързаха задлъжняването на държавата с членството в еврозоната.

В изказването си Костадинов засегна и демографската криза като ключов проблем пред страната. Поиска и преразглеждане на условията за членството ни в Европейския съюз.