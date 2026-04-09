Скандал преди вота: ЦИК разследва нарушения при обучението на комисиите в София

Централната избирателна комисия (ЦИК) сигнализира за сериозни пропуски при подготовката на предстоящия вот в столицата. Заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева обяви, че методическите указания за работа на секционните комисии (СИК) не са предоставени в пълния им обем.
 

Какъв е проблемът?

 

Още на 23 март ЦИК е изпратила разпореждане до областните управители за отпечатването на минимум три пълни комплекта указания за всяка секция. Проверка на ЦИК обаче е установила чрез снимков материал, че в София материалите са разпечатани частично, което застрашава правилното протичане на изборния ден.

 

Спешни мерки

 

„Ще се свържем с министъра на електронното управление и с областния управител на София за изясняване на ситуацията“, заяви Матева. Комисията настоява за спешна проверка дали подобни нарушения са допуснати и в други градове на страната.

 

Наред със скандала около обучението, ЦИК обяви и окончателните данни за избирателите:

 

* Общ брой правоимащи: 6 575 151 души.
* Забрана за гласуване: 9 525 души нямат право на глас, като 4 311 от тях изтърпяват наказание лишаване от свобода.


Очаква се официалната реакция на Министерството на електронното управление и столичната администрация по случая.

