Какъв е проблемът?

Още на 23 март ЦИК е изпратила разпореждане до областните управители за отпечатването на минимум три пълни комплекта указания за всяка секция. Проверка на ЦИК обаче е установила чрез снимков материал, че в София материалите са разпечатани частично, което застрашава правилното протичане на изборния ден.

Спешни мерки

„Ще се свържем с министъра на електронното управление и с областния управител на София за изясняване на ситуацията“, заяви Матева. Комисията настоява за спешна проверка дали подобни нарушения са допуснати и в други градове на страната.

Наред със скандала около обучението, ЦИК обяви и окончателните данни за избирателите:

* Общ брой правоимащи: 6 575 151 души.

* Забрана за гласуване: 9 525 души нямат право на глас, като 4 311 от тях изтърпяват наказание лишаване от свобода.



Очаква се официалната реакция на Министерството на електронното управление и столичната администрация по случая.