Скандал преди вота: ЦИК разследва нарушения при обучението на комисиите в София
Какъв е проблемът?
Още на 23 март ЦИК е изпратила разпореждане до областните управители за отпечатването на минимум три пълни комплекта указания за всяка секция. Проверка на ЦИК обаче е установила чрез снимков материал, че в София материалите са разпечатани частично, което застрашава правилното протичане на изборния ден.
Спешни мерки
„Ще се свържем с министъра на електронното управление и с областния управител на София за изясняване на ситуацията“, заяви Матева. Комисията настоява за спешна проверка дали подобни нарушения са допуснати и в други градове на страната.
Наред със скандала около обучението, ЦИК обяви и окончателните данни за избирателите:
* Общ брой правоимащи: 6 575 151 души.
* Забрана за гласуване: 9 525 души нямат право на глас, като 4 311 от тях изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Очаква се официалната реакция на Министерството на електронното управление и столичната администрация по случая.
