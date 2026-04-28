Вторник, 28 Април 2026, 19:14
Живко Тодоров обясни защо е напуснал Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви официално мотивите за своето оттегляне от ръководството на ГЕРБ, подчертавайки, че това е личен акт на отговорност. Решението е взето преди изборите на 19 април и не е провокирано от резултатите от вота.
 

Въпреки напускането на ръководния орган, градоначалникът запазва своята партийна принадлежност. Живко Тодоров Тодоров остава редови член на политическа партия ГЕРБ. Тази позиция потвърждава неговата лоялност към организацията, въпреки промяната в неговия официален статут. Партията прие решението му като зрял политически акт. ГЕРБ заявиха, че уважават избора на кмета и ще направят обстоен анализ на грешките си.

 

Политическите наблюдатели свързват решението с присъствието на Тодоров на шествието за националния празник 3 март. Тогава той беше забелязан заедно с лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев в Стара Загора. Тази проява предизвика множество коментари в политическото пространство. Кметът участва в срещата с Румен Радев единствено в качеството си на градоначалник. Той категорично отхвърли спекулациите за евентуално политическо сближаване с друга формация.

 

Решението да напусне Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взето още преди изборите.

 

Оттеглянето на Живко Тодоров се случва в момент на сериозна вътрешнопартийна реорганизация. Оттеглянето съвпада с ниските изборни резултати на партията на предсрочния вот. ГЕРБ преминава през период на преосмисляне на своите национални стратегии. Васил Терзиев коментира, че политическата сцена очаква раздвижване заради подобни процеси в големите партии.

 

ГЕРБ определя Тодоров като един от най-успешните кметове на формацията. Неговото управление в Стара Загора се счита за еталон за успешна работа на местно ниво. Ръководството на партията подчерта, че е необходимо подобряване на организационната дейност в бъдеще. Тодоров остава изцяло ангажиран с развитието на своя град и нуждите на гражданите.

 

Кметът посочи, че неговото решение е било обмислено внимателно и не е плод на моментна емоция. Живко Тодоров продължава да изпълнява своите задължения към жителите на Стара Загора с пълна отдаденост. Той се стреми да запази баланса между местното самоуправление и своите лични политически убеждения. Партията ще продължи да разчита на неговия авторитет и доказан опит като успешен управленец. Анализът на грешките в ГЕРБ ще бъде водещ приоритет за Изпълнителната комисия в нейния обновен състав. Тодоров вярва, че отговорността е ключов елемент в съвременната политика.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море 1| 325 | След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години 0| 305 | В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет 0| 343 | Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10213 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7253 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7042 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6214 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5366 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5304 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4701 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4507 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
