Живко Тодоров обясни защо е напуснал Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Въпреки напускането на ръководния орган, градоначалникът запазва своята партийна принадлежност. Живко Тодоров Тодоров остава редови член на политическа партия ГЕРБ. Тази позиция потвърждава неговата лоялност към организацията, въпреки промяната в неговия официален статут. Партията прие решението му като зрял политически акт. ГЕРБ заявиха, че уважават избора на кмета и ще направят обстоен анализ на грешките си.

Политическите наблюдатели свързват решението с присъствието на Тодоров на шествието за националния празник 3 март. Тогава той беше забелязан заедно с лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев в Стара Загора. Тази проява предизвика множество коментари в политическото пространство. Кметът участва в срещата с Румен Радев единствено в качеството си на градоначалник. Той категорично отхвърли спекулациите за евентуално политическо сближаване с друга формация.

Решението да напусне Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взето още преди изборите.

Оттеглянето на Живко Тодоров се случва в момент на сериозна вътрешнопартийна реорганизация. Оттеглянето съвпада с ниските изборни резултати на партията на предсрочния вот. ГЕРБ преминава през период на преосмисляне на своите национални стратегии. Васил Терзиев коментира, че политическата сцена очаква раздвижване заради подобни процеси в големите партии.

ГЕРБ определя Тодоров като един от най-успешните кметове на формацията. Неговото управление в Стара Загора се счита за еталон за успешна работа на местно ниво. Ръководството на партията подчерта, че е необходимо подобряване на организационната дейност в бъдеще. Тодоров остава изцяло ангажиран с развитието на своя град и нуждите на гражданите.

Кметът посочи, че неговото решение е било обмислено внимателно и не е плод на моментна емоция. Живко Тодоров продължава да изпълнява своите задължения към жителите на Стара Загора с пълна отдаденост. Той се стреми да запази баланса между местното самоуправление и своите лични политически убеждения. Партията ще продължи да разчита на неговия авторитет и доказан опит като успешен управленец. Анализът на грешките в ГЕРБ ще бъде водещ приоритет за Изпълнителната комисия в нейния обновен състав. Тодоров вярва, че отговорността е ключов елемент в съвременната политика.