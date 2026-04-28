Вторник, 28 Април 2026, 19:14
Газов съюз между Хърватия и Босна разгневи Москва и притесни Брюксел

Газов съюз между Хърватия и Босна разгневи Москва и притесни Брюксел
Хърватия и Босна и Херцеговина официално сложиха край на дългогодишното енергийно колебание, като подписаха днес в Дубровник историческо споразумение за изграждането на газопровода "Южен интерконектор". Документът, парафиран от премиерите Андрей Пленкович и Боряна Кристо, е ключова стъпка към пълна диверсификация на доставките и намаляване на критичната зависимост от руския газ в региона.
 

Церемонията се състоя в рамките на срещата на върха "Три морета" в присъствието на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. Проектът на стойност около 1,5 милиарда долара ще бъде реализиран от американския консорциум AAFS Infrastructure and Energy, ръководен от лица, близки до президента Доналд Тръмп.

 

Европейският съюз не подкрепя "Южен интерконектор". В изявление Брюксел подчертава, че подкрепата трябва да се насочи към проекти, базирани на възобновяеми енергийни източници, докато изграждането на нови газопроводи не попада в тази категория.

 

Това превръща тръбата не само в енергиен, но и в мощен геополитически инструмент. Новият газопровод ще свърже босненската мрежа с хърватския терминал за втечнен природен газ (LNG) на остров Крък. По този начин Босна, която в момента разчита изцяло на руски газ през "Турски поток" и Сърбия, ще получи достъп до американско синьо гориво.

