Вторник, 28 Април 2026, 19:15
След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море

Източник: БГНЕС
Мащабна руска атака с дронове е причинила сериозни щети край Одеса, като е засегнала както пристанищна инфраструктура, така и търговски кораб. При удара е разрушен резервоар с около 6000 тона слънчогледово олио, което се е разляло в акваторията на пристанището и е предизвикало пожар, съобщават местни медии. В резултат на инцидента във водата се е образувало голямо петно с приблизителни размери 400 на 200 метра, което създава риск за морската екосистема и птиците в Черно море.
 

Властите са предприели спешни мерки – поставени са заграждения, затворени са отводнителни канали и са изградени допълнителни прегради, за да се ограничи разпространението на замърсяването. Според първоначалните оценки няма замърсяване на почвата заради бетонираната настилка, но водата е засегната. Взети са проби, а окончателната оценка на щетите предстои.

 

При същата атака са нанесени щети и на търговския кораб RAMCO, който се е намирал по украинския морски коридор близо до пристанището. На борда е избухнал пожар, но той е бил овладян от екипажа. Жертви няма. Засегнато е и енергийно съоръжение в товарен терминал, където също са избухнали пожари, впоследствие потушени.

 

В самия град са ранени 14 души, включително две деца, като са повредени жилищни сгради и хотел. Украинската отбрана съобщава, че при атаката са изстреляни десетки дронове, голяма част от които са били свалени.

 

Според анализи нападението е част от по-широка стратегия на Русия за затрудняване на украинския износ през Черно море. Пристанището в Одеса е ключово за икономиката на Украйна, тъй като през него преминава по-голямата част от селскостопанската продукция на страната. Подобни удари вече са водили до значителен спад на износа, което влияе и върху световните пазари на храни, особено в региони като Африка и Близкия изток.




