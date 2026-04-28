След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море
Властите са предприели спешни мерки – поставени са заграждения, затворени са отводнителни канали и са изградени допълнителни прегради, за да се ограничи разпространението на замърсяването. Според първоначалните оценки няма замърсяване на почвата заради бетонираната настилка, но водата е засегната. Взети са проби, а окончателната оценка на щетите предстои.
При същата атака са нанесени щети и на търговския кораб RAMCO, който се е намирал по украинския морски коридор близо до пристанището. На борда е избухнал пожар, но той е бил овладян от екипажа. Жертви няма. Засегнато е и енергийно съоръжение в товарен терминал, където също са избухнали пожари, впоследствие потушени.
В самия град са ранени 14 души, включително две деца, като са повредени жилищни сгради и хотел. Украинската отбрана съобщава, че при атаката са изстреляни десетки дронове, голяма част от които са били свалени.
Според анализи нападението е част от по-широка стратегия на Русия за затрудняване на украинския износ през Черно море. Пристанището в Одеса е ключово за икономиката на Украйна, тъй като през него преминава по-голямата част от селскостопанската продукция на страната. Подобни удари вече са водили до значителен спад на износа, което влияе и върху световните пазари на храни, особено в региони като Африка и Близкия изток.
