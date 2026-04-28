Европарламентът гласува 10% по-висок бюджет от искания от ЕК

Решението беше прието с убедително мнозинство – 370 гласа „за“, 201 „против“ и 84 „въздържал се“.

Това решение проправя пътя за трудни преговори с правителствата на държавите членки. Страни като Нидерландия и Германия вече заявиха, че предпочитат по-ограничен бюджет от предложения от Комисията.

Освен това парламентът настоява за по-ясно целево разпределение на средствата по различни европейски програми, както и за въвеждане на нови общоевропейски данъци – включително върху онлайн хазарта, технологични гиганти като Amazon и Google, както и върху компании, работещи в сферата на криптовалутите.

Според предложението на Комисията за периода 2028–2034 г. са предвидени около 1,8 трилиона евро за разходи в области като селскостопански субсидии, индустриално развитие и международна помощ. Допълнително са заделени приблизително 165 милиарда евро за изплащане на общия дълг, натрупан за финансиране на възстановяването след пандемията от COVID-19, което увеличава общия размер на бюджета до близо 1,984 трилиона евро.

От своя страна парламентът настоява общият бюджет да достигне 2 трилиона евро, без да се включват разходите за погасяване на този дълг — на практика увеличение с около 10%.

„Убедени сме, че не може да се постига повече с по-малко ресурси – това е мит“, коментира пред изданието Зигфрид Мурешан от Европейската народна партия, който е водещ преговарящ по бюджета заедно с Карла Тавареш от групата на социалистите и демократите.