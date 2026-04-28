Зеленски заплаши Израел със санкции заради крадено зърно
Това изявление подсказва за нарастващо напрежение между двете държави, които по принцип са част от западния лагер. Отношенията им обаче се усложняват заради продължаващите връзки на Израел с Русия.
Според информацията два кораба, за които се твърди, че превозват незаконно изнесена украинска пшеница, са били насочени към израелското пристанище в Хайфа, където трябва да разтоварят товара си. Израелското издание Haaretz съобщава, че досега в страната вече са пристигнали четири подобни пратки.
Зеленски подчертава, че Киев е предприел „всички необходими дипломатически стъпки“, за да предотврати подобни случаи, но те не са дали резултат.
„Това не е и не може да бъде легитимен бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби пристигат в пристанищата им и какъв товар превозват“, добавя той.
В понеделник двете страни си размениха остри реплики. Израелският външен министър Гидеон Саар обвини Украйна, че не е предоставила доказателства за твърденията си, след като украинския му колега Андрий Сибиха заяви, че е „трудно да се разбере липсата на адекватна реакция от страна на Израел“ на законното искане на Украйна.
