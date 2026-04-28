Вторник, 28 Април 2026, 22:41
Зеленски заплаши Израел със санкции заради крадено зърно

Източник: БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че Киев може да наложи санкции на израелски граждани и компании, които купуват зърно, произведено в украински територии, окупирани от Русия, съобщава Politico. В публикация в X той заявява, че украинското правителство подготвя санкционен пакет, който ще засегне както лицата, участващи в транспортирането на зърното, така и купувачите му в Израел.
 

Това изявление подсказва за нарастващо напрежение между двете държави, които по принцип са част от западния лагер. Отношенията им обаче се усложняват заради продължаващите връзки на Израел с Русия.

 

Според информацията два кораба, за които се твърди, че превозват незаконно изнесена украинска пшеница, са били насочени към израелското пристанище в Хайфа, където трябва да разтоварят товара си. Израелското издание Haaretz съобщава, че досега в страната вече са пристигнали четири подобни пратки.

 

Зеленски подчертава, че Киев е предприел „всички необходими дипломатически стъпки“, за да предотврати подобни случаи, но те не са дали резултат.

 

„Това не е и не може да бъде легитимен бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби пристигат в пристанищата им и какъв товар превозват“, добавя той.

 

В понеделник двете страни си размениха остри реплики. Израелският външен министър Гидеон Саар обвини Украйна, че не е предоставила доказателства за твърденията си, след като украинския му колега Андрий Сибиха заяви, че е „трудно да се разбере липсата на адекватна реакция от страна на Израел“ на законното искане на Украйна.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Европейският парламент срещу Германия: Битката за бюджета на ЕС се разгаря 0| 449 | Европейският парламент срещу Германия: Битката за бюджета на ЕС се разгаря AI пред нова пропаст: Криза във веригата за доставки 0| 532 | AI пред нова пропаст: Криза във веригата за доставки Енергийна дипломация: Китай възобновява износа на горива 0| 903 | Енергийна дипломация: Китай възобновява износа на горива След пет години: Беларус освободи носител на наградата „Сахаров“ 0| 1060 | След пет години: Беларус освободи носител на наградата „Сахаров“

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10286 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7287 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7090 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6250 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5406 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5364 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4727 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4531 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
