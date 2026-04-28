Вторник, 28 Април 2026, 22:41
След пет години: Беларус освободи носител на наградата „Сахаров“

Източник: X
Полско-беларуският журналист Анджей Почобут, носител на наградата „Сахаров“ за 2025 г., е освободен след пет години, прекарани в наказателна колония в Беларус. Това става в рамките на международна размяна на затворници, договорена с посредничеството на Съединените щати, съобщава The Guardian. Новината беше потвърдена от полския премиер Доналд Туск, който публикува негова снимка в социалните мрежи с думите: „Анджей Почобут е свободен! Добре дошъл у дома, приятелю“.
 

Освобождаването му е част от по-широки усилия за постепенно сближаване на Беларус със Запада. Още в края на миналата година САЩ съдействат за освобождаването на 123 затворници, сред които носителят на Нобелова награда за мир Алес Беляцки и опозиционната фигура Мария Колесникова, както и за частично облекчаване на санкции – включително върху износа на калиеви торове, ключов за беларуската икономика.

 

Почобут, известен активист на полската общност в Беларус и журналист в полския вестник Gazeta Wyborcza, беше арестуван през 2021 г. Той получи осемгодишна присъда след процес, широко определян като политически мотивиран и насочен към заглушаване на критиците на режима.

 

През последните години зачестиха тревогите за здравословното му състояние. Доклад с мандат от ООН предупреди за продължителна изолация и отказ от необходима медицинска помощ по време на задържането му.

 

Освобождаването е част от по-мащабна размяна на затворници между няколко държави – Беларус, Казахстан, Молдова, Полша, Румъния, Русия и Украйна. Според Туск това е „финалът на сложна двугодишна дипломатическа игра, изпълнена с драматични обрати“.

 

Преговорите с беларуския лидер Александър Лукашенко, често наричан „последният диктатор в Европа“, са водени от специалния пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул. Той потвърди, че в рамките на сделката са освободени трима поляци и двама молдовци.

 

По време на пресконференция във Варшава Коул подчерта, че основният въпрос към беларуското ръководство е какво печели от подобни действия. Според него подобни репресии вредят на международния имидж на страната и ако Беларус иска да бъде част от международната общност, подобни практики трябва да бъдат прекратени.

 

Той добави, че възнамерява да се върне в Беларус в рамките на няколко седмици за нови разговори, като подчерта, че все още има между 800 и 900 политически затворници, за чието освобождаване ще продължат усилията.

 

Полският президент Карол Навроцки също приветства развръзката и благодари на американския президент Доналд Тръмп за съдействието. Външният министър Радослав Сикорски определи освобождаването като символ на ангажимента на Полша към своите граждани в чужбина и към свободата на медиите.

 

Междувременно руски медии съобщиха, че Полша е освободила руския археолог и историк Александър Бутягин, издирван от Украйна за дейности в анексирания Крим, като част от същата размяна.

 

През 2025 г. Почобут беше отличен с наградата „Сахаров“ на Европейският парламент за свобода на мисълта. Председателят на институцията Роберта Мецола го определи, заедно с грузинската журналистка Мзия Амаглобели, като символ на смелостта на онези, които отказват да бъдат заглушени.

 

След новината за освобождаването му тя заяви, че това е „прекрасна новина“ и изрази радостта си, че лауреатът на наградата вече е на свобода.

 

От Gazeta Wyborcza също приветстваха събитието, като го определиха като дългоочакван момент. Заместник-главният редактор Бартош Велиински публикува снимка с Почобут с посланието: „Първите километри на свободата. Пътуваме към Варшава“.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Европейският парламент срещу Германия: Битката за бюджета на ЕС се разгаря 0| 449 | Европейският парламент срещу Германия: Битката за бюджета на ЕС се разгаря AI пред нова пропаст: Криза във веригата за доставки 0| 532 | AI пред нова пропаст: Криза във веригата за доставки Енергийна дипломация: Китай възобновява износа на горива 0| 903 | Енергийна дипломация: Китай възобновява износа на горива Зеленски заплаши Израел със санкции заради крадено зърно 3| 1030 | Зеленски заплаши Израел със санкции заради крадено зърно

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10286 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7287 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7090 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6250 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5406 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5363 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4727 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4531 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
