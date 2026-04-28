След пет години: Беларус освободи носител на наградата „Сахаров“

Освобождаването му е част от по-широки усилия за постепенно сближаване на Беларус със Запада. Още в края на миналата година САЩ съдействат за освобождаването на 123 затворници, сред които носителят на Нобелова награда за мир Алес Беляцки и опозиционната фигура Мария Колесникова, както и за частично облекчаване на санкции – включително върху износа на калиеви торове, ключов за беларуската икономика.

Почобут, известен активист на полската общност в Беларус и журналист в полския вестник Gazeta Wyborcza, беше арестуван през 2021 г. Той получи осемгодишна присъда след процес, широко определян като политически мотивиран и насочен към заглушаване на критиците на режима.

През последните години зачестиха тревогите за здравословното му състояние. Доклад с мандат от ООН предупреди за продължителна изолация и отказ от необходима медицинска помощ по време на задържането му.

Освобождаването е част от по-мащабна размяна на затворници между няколко държави – Беларус, Казахстан, Молдова, Полша, Румъния, Русия и Украйна. Според Туск това е „финалът на сложна двугодишна дипломатическа игра, изпълнена с драматични обрати“.

Преговорите с беларуския лидер Александър Лукашенко, често наричан „последният диктатор в Европа“, са водени от специалния пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул. Той потвърди, че в рамките на сделката са освободени трима поляци и двама молдовци.

По време на пресконференция във Варшава Коул подчерта, че основният въпрос към беларуското ръководство е какво печели от подобни действия. Според него подобни репресии вредят на международния имидж на страната и ако Беларус иска да бъде част от международната общност, подобни практики трябва да бъдат прекратени.

Той добави, че възнамерява да се върне в Беларус в рамките на няколко седмици за нови разговори, като подчерта, че все още има между 800 и 900 политически затворници, за чието освобождаване ще продължат усилията.

Полският президент Карол Навроцки също приветства развръзката и благодари на американския президент Доналд Тръмп за съдействието. Външният министър Радослав Сикорски определи освобождаването като символ на ангажимента на Полша към своите граждани в чужбина и към свободата на медиите.

Междувременно руски медии съобщиха, че Полша е освободила руския археолог и историк Александър Бутягин, издирван от Украйна за дейности в анексирания Крим, като част от същата размяна.

През 2025 г. Почобут беше отличен с наградата „Сахаров“ на Европейският парламент за свобода на мисълта. Председателят на институцията Роберта Мецола го определи, заедно с грузинската журналистка Мзия Амаглобели, като символ на смелостта на онези, които отказват да бъдат заглушени.

След новината за освобождаването му тя заяви, че това е „прекрасна новина“ и изрази радостта си, че лауреатът на наградата вече е на свобода.

От Gazeta Wyborcza също приветстваха събитието, като го определиха като дългоочакван момент. Заместник-главният редактор Бартош Велиински публикува снимка с Почобут с посланието: „Първите километри на свободата. Пътуваме към Варшава“.