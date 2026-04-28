Енергийна дипломация: Китай възобновява износа на горива

Китай е най-големият вносител на петрол в света и ключов износител на самолетно гориво и дизел за страни като Австралия, Япония, Виетнам, Филипините и Бангладеш. Преди началото на конфликта Пекин е изнасял близо 800 хил. барела рафинирани горива дневно, сочат данни на Kpler. През април този обем е спаднал почти наполовина.

Служител на държавна петролна компания посочва пред Financial Times, че според властите вътрешното потребление на горива в страната остава „стабилно“, което позволява възобновяване на износа. По информация на източници, запознати с намеренията на Пекин, Китай възнамерява основно да доставя самолетно гориво на азиатски държави, чиито резерви вече са опасно ниски, както и ограничени количества бензин и дизел.

Азия е сред най-силно засегнатите региони от настоящата енергийна криза, тъй като рафинериите там зависят в голяма степен от внос – около 80% от доставките, като приблизително половината идват от страните от Персийския залив. Китай вече е предоставил част от горивата на държави в региона на хуманитарен принцип.

„Подновяването на китайския износ може значително да намали напрежението върху доставките в Югоизточна Азия. В рамките на региона Китай е единствената страна с капацитет за мащабен износ“, коментира Ляо На, основател на консултантската компания GL Consulting, специализирана в енергийния и индустриалния сектор на Китай.

Според нея досегашните междудържавни схеми за подкрепа няма да бъдат достатъчни, за да компенсират недостига.

Източници от международни търговски компании твърдят, че някои държавни китайски рафинерии вече са получили нови експортни квоти. По думите им връщането на китайските доставки „би помогнало значително“ за решаването на острите проблеми на пазара.

През март Китай е увеличил резервите си с около 40 млн. барела суров петрол, след като рафинериите са намалили производството с приблизително 1 млн. барела дневно. Въпреки рекордните запаси, натрупани преди войната, Пекин остава силно обезпокоен от рисковете за доставките на суровини. Миналия месец страната затегна и контрола върху някои торове.

Китайските власти бяха критикувани от чуждестранни представители и анализатори, според които ограниченията върху износа са били комуникирани неясно към търговските партньори и са засилили опасенията около енергийните доставки. Анализатори по-рано предупредиха, че сериозна промяна в позицията на Пекин е малко вероятна без съществено възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Въпреки това през април определени количества горива все пак са били доставени до Виетнам, Малайзия и Сингапур, сочат данни на изследователската компания Rystad, базирани на информация от платформата Vortexa. Според анализаторите тези изключения вероятно се дължат както на регионалния недостиг на доставки, така и на дипломатически съображения.