В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години
Археолози откриват почти цяла статуя на Атина с височина около 1,80 м в Западния театър в Лаодикея – град, който някога е бил толкова процъфтяващ и известен, че е споменат дори в Библията.
 

Министърът на културата и туризма на Турция, Нури Ерсой, обявява тази забележителна находка в социалните мрежи, като я описва като образцово произведение на изкуството с отличителен стил, съобщава Turkiye Today.

 

Мраморната статуя на богинята, облечена в наметало и въоръжена, е открита с лице надолу, сред руините край външната стена на сцената. Макар да липсва главата ѝ, тялото е запазено в изключително добро състояние и впечатлява с дълбоко изваяни гънки на одеждите, които създават изразителна игра на светлина и сянка.


Както показват надписите, открити в древния културен център, статуята почита богинята като покровителка на занаятите – подходящо почитание, тъй като Лаодикея е била известна с производството на текстил.

 

Атина – покровителка на занаятите, а не само на войната


След като внушителната статуя е изправена, драперията и егидата на гърдите ѝ, изобразяваща главата на Медуза, помагат за нейното идентифициране. Стоейки върху кръгла основа, дългият ѝ пеплос пада в дълбоки и плитки гънки. Той е изваян с изключителна прецизност от един-единствен скулптор, а не в ателие, за да изглежда реалистично с естествена дълбочина и контури.

 

Стилът на натуралистичната скулптура датира от времето на Август, между 27 г. пр.н.е. и 14 г. сл.н.е. Интересно е, че Медузата на гърдите ѝ изглежда износена, което създава „усещане за интензивност“, както описва Heritage Daily, което може би показва, че е била докосвана от минаващите, подобно на гърдите на статуята на Жулиета във Верона.

 

Освен това са забелязани и характерни особености във външния ѝ вид, сред които ремъкът, преминаващ през гърдите ѝ. Предполага се, че в лявата си ръка е държала копие, а с дясната вероятно се е опирала на щит или е държала символ на победата.

 

Според списание „Archaeology Magazine“ гърбът на статуята е останал незавършен. Скулпторът, привърженик на класицизма, не е виждал смисъл да хаби енергия само в името на „изкуството“. Статуята е била предназначена да бъде изложена между архитектурни колони, така че гърбът ѝ никога не би бил видим.

 

Впечатляващ театър

 

Всяко от трите нива на Западния театър е било заобиколено от 16 колони, между които са били изложени статуи на богове, често изобразяващи сцени от епосите на Омир.

 

Тази емблематична находка е част от проекта „Наследство за бъдещето“, чиято цел е да съхрани историческите артефакти за бъдещите поколения.

 

Статуята е пример за художественото и културно наследство на Турция, подчертавайки икономическия просперитет, който местните занаятчии са постигнали благодарение на творбите си.

