Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет

Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет
Вторият ден от държавното посещение на британския монарх във Вашингтон преминава под знака на изключителен блясък, неочаквани шеги и сериозни политически залози. Докато дъждът над американската столица придаваше на церемонията „автентично британско усещане“, Доналд Тръмп и крал Чарлз III демонстрираха близост, която цели да заздрави пропуканите отношения между двете суперсили.
 

Официалната церемония по посрещането на Южната ливада започна в 10:53 ч. местно време. Президентът Тръмп посрещна кралската двойка с думите: „Какъв красив британски ден е това!“, визирайки сивия дъждовен небосвод над Вашингтон. Въпреки времето, церемонията бе грандиозна – с участието на над 200 изпълнители, военни оркестри и почетни гвардейци от всички родове войски, включително Космическите сили на САЩ. Кралят и кралицата бяха приветствани с 21 артилерийски салюта под звуците на „Jubilant Fanfare“.


Една от най-обсъжданите теми бе стилът на първата дама и кралицата. Мелания Тръмп и кралица Камила се появиха в координирани тоалети в цвят „off-white“ (слонова кост). Мелания заложи на костюм от коприна и вълна на Ralph Lauren, съчетан със сламена шапка на Eric Javits и обувки на Manolo Blahnik. Този синхрон бе разчетен като ясен знак за хармония между двете страни.


Минути преди пристигането на краля, Доналд Тръмп отново използва любимата си платформа Truth Social, за да сподели статия на Daily Mail. Според публикацията генеалози са открили, че той и Чарлз са 15-ти братовчеди.

 

„Уау, това е хубаво! Винаги съм искал да живея в Бъкингамския дворец!!! Ще говоря с краля и кралицата за това след няколко минути!!!“, пошегува се Тръмп в своя типичен стил.


Визитата е посветена на 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от британската корона. Тръмп подчерта, че „няма по-подходящ жест“ за начало на тържествата от това посещение, тъй като американският характер е изкован от „малкото, но могъщо кралство отвъд морето“.

 

Зад кулисите обаче темите са далеч по-сложни. Кралят има деликатната мисия да послужи като мост между Тръмп и премиера Киър Стармър, чиито отношения са обтегнати заради войната на САЩ с Иран и критиките на президента към НАТО. Анализаторите определят ролята на Чарлз като „прокарване на конец през много тънка игла“.

 

Какво предстои в днешната програма?


11:40 ч. – Билатерална среща между Тръмп и Чарлз в Овалния кабинет при закрити врати.
15:00 ч. – Историческата реч: Чарлз III ще се обърне към двете камари на Конгреса – първото подобно обръщение на монарх от 35 години насам.
20:05 ч. – Официална държавна вечеря в Източната стая на Белия дом.




