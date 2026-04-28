Към момента остава неясно по какъв път е постъпила тази информация, тъй като САЩ и Иран нямат официални дипломатически отношения от десетилетия. Обикновено подобни съобщения преминават през посредничеството на Швейцария или Катар, но директният и „благодарен“ тон на Тръмп подсказва за възможно съществуване на таен канал за комуникация на най-високо ниво.

„Вярвам, че те ще успеят да се справят с лидерската си ситуация“, добави президентът.

Искането за отваряне на протока е ключов момент в текущата енергийна криза. Ормузкият проток е жизненоважна артерия, през която преминава една пета от световния петрол. Неговото блокиране вследствие на иранските заплахи и инцидентите с танкери доведе до рекорден скок в цените на горивата и до напускането на ОАЕ от ОПЕК по-рано днес. Ако информацията на Тръмп е вярна, това би означавало, че вътрешното напрежение и икономическата изолация са принудили Техеран да капитулира в енергийната война.

Иранската страна реагира бързо, като заяви, че САЩ вече не са в позиция да диктуват условия на други държави. Според ирански официални лица твърденията на Тръмп са част от неговата стратегия за психологически натиск и опит да се припише заслуга за евентуална деескалация, която всъщност е резултат от регионални споразумения. Въпреки това, признанието за „лидерска ситуация“ в публикацията на американския президент подхранва слуховете за сериозна нестабилност в политическия връх на Иран след последните събития в региона.