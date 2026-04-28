Вторник, 28 Април 2026, 19:15
Тръмп в Truth Social: Иран току-що ни информира, че е в състояние на колапс

Редактор: Frognews
Президентът на САЩ Доналд Тръмп взриви информационното пространство с твърдението, че Иран официално е информирал Вашингтон за своето изпадане в „състояние на колапс“. В публикация в социалните мрежи Тръмп разкри, че Техеран настоява за спешно отваряне на стратегическия Ормузки проток, докато ислямската република се опитва да реши вътрешните си лидерски проблеми.
 

Към момента остава неясно по какъв път е постъпила тази информация, тъй като САЩ и Иран нямат официални дипломатически отношения от десетилетия. Обикновено подобни съобщения преминават през посредничеството на Швейцария или Катар, но директният и „благодарен“ тон на Тръмп подсказва за възможно съществуване на таен канал за комуникация на най-високо ниво.

 

„Вярвам, че те ще успеят да се справят с лидерската си ситуация“, добави президентът.

 

Искането за отваряне на протока е ключов момент в текущата енергийна криза. Ормузкият проток е жизненоважна артерия, през която преминава една пета от световния петрол. Неговото блокиране вследствие на иранските заплахи и инцидентите с танкери доведе до рекорден скок в цените на горивата и до напускането на ОАЕ от ОПЕК по-рано днес. Ако информацията на Тръмп е вярна, това би означавало, че вътрешното напрежение и икономическата изолация са принудили Техеран да капитулира в енергийната война.

 

Иранската страна реагира бързо, като заяви, че САЩ вече не са в позиция да диктуват условия на други държави. Според ирански официални лица твърденията на Тръмп са част от неговата стратегия за психологически натиск и опит да се припише заслуга за евентуална деескалация, която всъщност е резултат от регионални споразумения. Въпреки това, признанието за „лидерска ситуация“ в публикацията на американския президент подхранва слуховете за сериозна нестабилност в политическия връх на Иран след последните събития в региона.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море 1| 326 | След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години 0| 320 | В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет 0| 346 | Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10214 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7254 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7042 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6214 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5366 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5304 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4701 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4509 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
