Историческа резиденция на Галилео Галилей във Флоренция се продава за 12,5 млн. евро

В сърцето на италианския ренесанс се появява уникална възможност за инвестиция в историята. Историческа резиденция във Флоренция, тясно свързана с името на великия Галилео Галилей, вече е на пазара. Цената на този изключителен имот е фиксирана на 12,5 милиона евро. Информацията за продажбата беше официално потвърдена от агенция АПА. Резиденцията носи духа на миналото и предлага съвременен комфорт.
 

Основният акцент на имота е неговата автентична кула. Смята се, че Галилео Галилей е използвал това съоръжение за своите епохални астрономически наблюдения. Този период в началото на XVII век е критичен за развитието на съвременния научен метод. В непосредствена близост до сградата се е намирал и личният дом на учения. Специална възпоменателна плоча на мястото напомня за неговия значим принос. Именно оттук той е изследвал небесните тела. Неговите проучвания водят до фундаментални изводи за движението на планетата Земя.

 

Брокерската компания Lionard Luxury Real Estate управлява процеса по продажбата на имота. Фирмата е тясно специализирана в предлагането на луксозни обекти от най-висок клас. Според техните официални данни резиденцията разполага с 642 квадратни метра жилищна площ. Към нея принадлежи и красиво оформена градина с обща площ от около 330 квадратни метра. Пространството на открито е напълно подходящо за провеждане на събития с до 120 гости.

 

Архитектурата на историческата сграда е разгърната функционално на три етажа. Имотът успешно съчетава ценното историческо наследство с модерното оборудване. На приземното ниво е разположена просторна дневна с директен излаз към градината. Там се намират още: модерна фитнес зона и функционална кухня с голяма веранда. Първият етаж е предназначен основно за представителни нужди. Той включва елегантни помещения и допълнителна кухня за обслужване.

 

Вторият етаж осигурява максимално спокойствие и уединение за бъдещите собственици. Тук е разположена основната спалня, която разполага с две самостоятелни бани. На същия етаж се намира и кабинет, подходящ за работа в тиха обстановка. Цялата вътрешна планировка на сградата подчертава нейния престижен и аристократичен характер.

 

Кулата на имота разполага с две тераси, които предлагат незабравимо изживяване. Едната от тях осигурява пълна 360-градусова панорамна гледка към Флоренция. От тази височина се виждат катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ и фортът „Белведере“. В непосредствена близост са разположени и световноизвестните градини „Боболи“. Градът е прочут със своето богато наследство, включващо коридора „Вазари“ на Медичите. Множеството архитектурни забележителности в района допълват високата стойност на предложението.

 

Настоящият собственик на историческия имот е американски предприемач. Той е използвал сградата като своя лична семейна резиденция в продължение на години. По неофициална информация вече се наблюдава засилен интерес от страна на потенциални купувачи. Комбинацията от научна история и луксозна архитектура е изключително рядка на пазара. Флоренция остава един от най-търсените градове за престижни инвестиции. Тази резиденция представлява не просто сграда, а част от световната научна памет.

 

