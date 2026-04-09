Още час преди началото на траурната церемония във фоайето на Народния театър „Иван Вазов“ се събраха стотици хора. Близки, колеги, държавници и хиляди почитатели пристигнаха, за да положат цвете и да благодарят за творчеството, с което са израснали поколения българи.

Най-тежка бе раздялата за неговата спътница в живота и муза – Кристина Белчева. „Наследството му е огромно. Във всеки един от хората има частица от него. Не знам как се живее без него – бях едва на 23, когато се събрахме, и за всички тези години сме се разделяли само за по 2-3 дни“, сподели тя с притаена болка.

Михаил Белчев, носител на „Златен Орфей“ и орден „Стара планина“ първа степен, бе почетен и от държавните институции. Сред присъстващите на поклонението бе и вицепрезидентът Илияна Йотова, която още в деня на неговата кончина изрази своите дълбоки съболезнования към семейството.

Михаил Белчев си отиде, но неговите „Не остарявай, любов“ и „Младостта си отива“ ще продължат да звучат, докато има кой да цени истинското изкуство.