Последен поклон пред Михаил Белчев: България се прощава с поета на „Младостта си отива“

Последен поклон пред Михаил Белчев: България се прощава с поета на „Младостта си отива“
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
На Велики четвъртък България се разделя с една от най-светлите си личности – поета, певеца и композитора Михаил Белчев. Той ни напусна в понеделник на 79-годишна възраст, оставяйки след себе си епоха от музика и поезия.
 

Още час преди началото на траурната церемония във фоайето на Народния театър „Иван Вазов“ се събраха стотици хора. Близки, колеги, държавници и хиляди почитатели пристигнаха, за да положат цвете и да благодарят за творчеството, с което са израснали поколения българи.

 

Най-тежка бе раздялата за неговата спътница в живота и муза – Кристина Белчева. „Наследството му е огромно. Във всеки един от хората има частица от него. Не знам как се живее без него – бях едва на 23, когато се събрахме, и за всички тези години сме се разделяли само за по 2-3 дни“, сподели тя с притаена болка.

 

Михаил Белчев, носител на „Златен Орфей“ и орден „Стара планина“ първа степен, бе почетен и от държавните институции. Сред присъстващите на поклонението бе и вицепрезидентът Илияна Йотова, която още в деня на неговата кончина изрази своите дълбоки съболезнования към семейството.

 

Михаил Белчев си отиде, но неговите „Не остарявай, любов“ и „Младостта си отива“ ще продължат да звучат, докато има кой да цени истинското изкуство.

