Кан 2026: Алмодовар се завръща, Холивуд остава на заден план

Сред фаворитите за голямата награда се откроява ветеранът Педро Алмодовар, който ще се бори за седма номинация с новия си испаноезичен шедьовър „Горчива Коледа“. В селекцията се завръщат и други любимци на критиката като румънеца Кристиан Мунджиу и японския майстор Хирокадзу Корееда.

За разлика от предходните години, американските блокбъстъри ще бъдат рядкост. Дългоочакваният „Одисей“ на Кристофър Нолан все още не е завършен, а новата лента на Алехандро Иняриту с Том Круз също няма да бъде готова за премиера през май. Директорът на фестивала Тиери Фремо остави под въпрос и участието на най-новия проект на Стивън Спилбърг.

Липсата на американски продукции ще бъде компенсирана от мащабно френско присъствие. Един от най-очакваните акценти е биографичният диптих „Де Гол“ на Антонен Бодри.

Почит ще бъде отдадена и на режисьорката Клер Дени, която ще получи престижната награда „Златна карета“ в рамките на „15-дневката на режисьорите“.

Фестивалът в Кан започва през май, като останалите 20% от програмата се очаква да бъдат обявени в следващите седмици.