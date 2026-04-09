Кан 2026: Алмодовар се завръща, Холивуд остава на заден план

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Месец преди началото на 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан, организаторите разкриха по-голямата част от официалната селекция. Тази година Кроазет обещава да бъде място за „по-доброжелателни и открити“ творби – отговор на режисьорите към глобалните конфликти и технологичните предизвикателства на нашето време.
 

Сред фаворитите за голямата награда се откроява ветеранът Педро Алмодовар, който ще се бори за седма номинация с новия си испаноезичен шедьовър „Горчива Коледа“. В селекцията се завръщат и други любимци на критиката като румънеца Кристиан Мунджиу и японския майстор Хирокадзу Корееда.

 

За разлика от предходните години, американските блокбъстъри ще бъдат рядкост. Дългоочакваният „Одисей“ на Кристофър Нолан все още не е завършен, а новата лента на Алехандро Иняриту с Том Круз също няма да бъде готова за премиера през май. Директорът на фестивала Тиери Фремо остави под въпрос и участието на най-новия проект на Стивън Спилбърг.

 

Липсата на американски продукции ще бъде компенсирана от мащабно френско присъствие. Един от най-очакваните акценти е биографичният диптих „Де Гол“ на Антонен Бодри.

 

Почит ще бъде отдадена и на режисьорката Клер Дени, която ще получи престижната награда „Златна карета“ в рамките на „15-дневката на режисьорите“.

 

Фестивалът в Кан започва през май, като останалите 20% от програмата се очаква да бъдат обявени в следващите седмици.

