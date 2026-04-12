Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха

Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Редактор: Ивайло Александров
„Неразумни искания“ от страна на Съединените щати са довели до провала на преговорите в Исламабад за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде AFP, като цитира иранската държавна медия IRIB.
 

„Иранската делегация води непрекъснати и интензивни преговори в продължение на 21 часа, за да защити националните интереси на иранския народ. Въпреки различните инициативи от иранска страна, неразумните искания на американската страна възпрепятстваха напредъка на преговорите. Поради това разговорите приключиха“, се казва в съобщение на медията, публикувано в Telegram.

 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс напусна Исламабад, след като преговорите с Иран приключиха без сделка. Той заяви, че е представил „окончателна и най-добра оферта“.

 

Според източник, близък до иранската делегация, САЩ са поискали „всичко, което не са могли да получат“ от войната по време на преговорите в Исламабад. „Топката е в полето на Америка, Иран не бърза да преговаря“, съобщава източникът.

 

Есмаил Багаей, говорителят на външното министерство на Иран заяви, че двете страни са „постигнали разбирателство по редица въпроси“ и че има „различия в мненията по два до три важни“ въпроса. „Тези преговори се проведоха след 40 дни война и се проведоха в атмосфера на недоверие и подозрение. Естествено е, че от самото начало не би трябвало да очакваме да постигнем споразумение в рамките на една среща. Никой не е очаквал това.“

 

„Дипломатическият апарат е инструмент за осигуряване, защита и запазване на националните интереси“, каза Багаей пред иранските медии. Той заяви, че „дипломацията никога не свършва.“

 

Преговорите имаха за цел да доведат до деескалация на напрежението в региона, но завършиха без резултат.

 

Вицепремиерът на Пакистан Ишак Дар публикува изявление, в което се казва, че е наложително „страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня“. „Надяваме се, че двете страни ще продължат с позитивния дух, за да постигнат траен мир и просперитет за целия регион и отвъд него. Пакистан ще продължи да играе своята роля за улесняване на ангажираността и диалога между Иран и САЩ в идните дни“, каза той.

 

Австралийският външен министър Пени Уонг призова САЩ и Иран да спазват прекратяването на огъня и да възобновят преговорите. „Разочароващо е, че преговорите в Исламабад между Съединените щати и Иран приключиха без споразумение“, каза Уонг в изявление, разпространено от австралийските медии. „Приоритет сега трябва да бъде прекратяването на огъня да остане в сила и връщане към преговорите.“

